香腸星人研究所推特別版NFT

非同質化代幣(NFT)成為投資新寵，本地創意工作室「香腸星人研究所」(Hungry Sausages Lab)宣布，為慶祝NFT實體俱樂部「Not For Teeth」即將登場，將聯乘藝人謝霆鋒旗下美食與生活品牌「鋒味同萌」(Chef Nic Family)，推出NFT系列特別版《Hungry Sausages》，創造稀有度較高的NFT。

「香腸星人研究所」由三位創辦人成立，分別具飲食、創意、金融背景領域，期望打破虛擬與現實之間的界限，達到「虛實結合」的核心價值。

《Hungry Sausages》包括5,000個香腸星人形象NFT，均由不同表情、服飾、背景等元素組成，並分為五個不同程度的稀有等級，現已接受白名單登記，於4月1日展開白名單預售，並於4月4日在Hungry Sausages Web 3.0及OpenSea公開發售，以加密貨幣以太坊 (Ethereum)標準買賣及交易(ERC-721)。

另外，該創意工作室旗下NFT實體俱樂部「Not For Teeth」選址灣仔商廈，共佔2層，面積逾8,000平方英呎，預計將於7月正式開幕，提供結合餐飲美食、娛樂、消閒的空間，同時能為消費者提供虛擬和實體結合的體驗，並分為公眾開放及會員樓層。而《Hungry Sausages》NFT持有者將獲得優先申請「Not For Teeth」俱樂部的會員資格，可享有多項會員獨有的福利及服務。