閱文集團去年轉賺18億人幣　不派末期息

2021年平台新增了70萬作家和120萬部作品，全年新增字數超過360億。和數量對應的，是質量的持續提升和精品內容的供給，這得益於集團構建了完善的作家生態，能幫助作家不斷成長。年輕作家在2021年的表現也非常亮眼，在2021年閱文的新增作家中，95後佔比高達80%；2021年網絡文學新人作家「十二天王」榜單中，有5位作家年齡在27歲以下。

在用戶側，2021年集團在線業務的MAU達到2.486億，創歷史新高。這得益於集團對於內容和生態的升級再造，以及持續優化內容孵化機制、社區營運策略及推薦效率。

去年在線業務收入按年增長9.6%，至53.08億元，佔總收入61.2%。自有平台產品在線業務收入按年減少1.4%，至38.48億元，主要是由於2020年上半年疫情期間的線上流量增加帶來了收入增加，導致收入對比基數較高所致。

騰訊產品自營渠道在線業務收入按年增長28.1%，至8.08億元，主要是由於去年持續拓展免費閱讀的用戶基數，使得免費閱讀業務的廣告收入增長。第三方平台在線業務收入按年增加110.9%，至6.51億元，主要是由於去年來自若干現有第三方平台合作夥伴的收入增加以及新增分發渠道。

展望未來，閱文的目標是立足當下，把握住文化產業大有可為的歷史機遇。在這個時代裏，打造了自己獨有的IP，建立起了豐富的文化生態。