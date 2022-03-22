藥明生物去年盈利倍增　不派末期息

期內集團通過一體化CRDMO平台賦能客戶及合作夥伴發現、開發及生產生物藥，實現從概念至商業化生產的全過程，並再一次取得驕人業績，包括：綜合項目由2020年同期的334個，增長43.7%至去年的480個，其中包括447個非COVID綜合項目，充分展現即使扣除COVID-19項目貢獻，集團業務增長依然強勁。

臨床前項目由2020年同期的169個，增長58.6%至去年的268個。早期(第I及II期)臨床開發項目由2020年同期的135個，增長26.7%至去年12月31日的171個(119個I期項目及52個II期項目)。後期(第III期)臨床開發項目由去年同期的28個，增長14.3%至去年12月31日的32個，為啟動更多商業化生產項目奠定堅實基礎。

集團在報告期內新增7個商業化生產項目。成功將更多項目從IND前階段推進至IND後階段：期內27個項目已由臨床前開發階段進入早期臨床開發階段。

截至去年12月31日，集團已經簽署9份疫苗合約，包括與全球疫苗巨頭之一訂立合作生產協議，初始期限為20年，合約總值超過30億美元。集團也賦能客戶開發3種COVID-19疫苗抗擊疫情。