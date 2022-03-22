聞放寬即推！西南九龍項目周六發售115伙餘貨

政府計劃下月放寬社交禁聚措施，部分發展商隨即大舉推售餘貨。西南九龍項目落實周六(26日)發售115伙，為第5疫情大爆發後，迄今罕有較大規模的銷售活動。

●西南九龍維港滙II周六發售115伙

發展商表示，上述以價單發售的單位實用面積由278至807方呎，包括4個開放式單位、17個一房單位、27個兩房單位、14個三房單位及2個連平台特色單位。售價方面，折實平均呎價為27,331元，折實售價介乎671.16萬元至2,265.57萬元，折實呎價由23,432元至30,574元。此外，維港滙系列項目由開售至今，累計售出712伙，套現逾100.5億元。

●旺角傲寓周六招標發售2伙特色戶

其士國際（00025）與市建局合作的旺角傲寓，落實周六(26日)起發售2伙頂層連天台特色單位，包括30樓A室，實用面積為689方呎，採三房連套房間隔，屋內設樓梯連604方呎天台及41方呎平台。而30樓B室，實用面積為706方呎，採三房連套房間隔，屋內設樓梯連593方呎天台及42方呎平台。招標期由3月26日起至12月31日。

●大潭紅山半島洋房1.175億元沽

一手市場錄得本月首宗「億」元成交。據一手銷售資訊網資料，華懋集團等位於大潭的紅山半島，透過招標以1.175億元沽出松柏徑140號洋房，該洋房實用面積3,142方呎，四房間隔，連815方呎花園、1,315方呎天台及513方呎庭院，呎價約37,397元。

●屯門OMA OMA連天台戶招標售1,818萬元

●屯門帝御‧星濤連天台戶870.76萬沽

由恒基物業代理負責銷售的屯門帝御‧星濤，新近以870.76萬元售出1個兩房連天台單位，該單位為1座19樓09室，實用面積437方呎，連316方呎天台，成交呎價約19,926元。