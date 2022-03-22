恒大：爭取7月底前提出債務重組方案

恒大執行董事肖恩會上披露，根據初步梳理，目前恒大的境外直接債務折合約227億美元，包括中國恒大發行的142億美元境外債券、天基控股子公司景程發行的52億美元境外債券，以及項目、私募融資等其他境外債務33億美元。此外，還存在中國恒大境外主體為部分境內融資提供保證擔保，及為部分境外股權融資提供回購承諾等情況，公司正進一步梳理有關具體信息。

肖恩指，截至3月22日，公司已與89家境外機構債權人、部分個人投資者等取得聯繫，了解意見和看法；境內方面，通過積極有效溝通，境內債務總體保持穩定，公開市場債權有序推進展期。

肖恩指，將會同中介團隊，進一步加強與債權人溝通，待條件成熟時，公司將根據相關工作進展，向簽訂了保密協議的境外債權人及其顧問，提供適度訊息、和資料，並按照重組方案思路展開實質性溝通及交流。

他又懇請債權人繼續給予公司支持，不採取激進行動，為公司推進債務重組提供必要的時間及空間，共同維護當前來之不易的穩定局面，以此作為重組方案制定與成功執行的基本保障，確保各方利益不受傷害。