【夜市UPDATES】美股全線向上　區塊鏈概念股飆漲

美股早段全線高開，道指升近289點，至34,842點；標指升48點，至4,509點；以科技股為主的納指升228點，至14,067點

恒指夜期升276點，報22,193點，高水304點。

區塊鏈概念股全線抽升，Marathon Digital飆10.66%，嘉楠科技及Riot Blockchain亦分別升8.99%及7.54%。截至本港時間晚上10時30分許，虛擬貨幣「一哥」比特幣漲逾4%，見每枚42,956美元。

另外，MLIV調查顯示，高達73%投資者認為央行在抗擊通脹時的政策落後，判評央行沒有採取足夠措施來壓抑通脹。事實上，美國整體通脹率遠高於2%已超過一年，惟聯儲局直到上周才宣布於寬緊縮周期。

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【21:32】

美國聯儲局主席鮑威爾「鷹」態立場強硬，美國10年期國債孳息率周二(22日)曾高見2.371厘，道指早段曾升212點，至34,765點；標指升25點，至4,486點；以科技股為主的納指升102點，至13,941點

恒指夜期升148點，報22,065點，高水176點。

鮑威爾周一(21日)在全美商業經濟學家協會中表示，緩解通脹為今年首要目標，已準備好倘有需要，將在下次議息會議決定把聯邦基金利率上調半厘，更不排除多於一次上調多過四分之一厘。他又指，勞工市場強勁，通脹高企，有必要「迅速地」抑制通脹，重新穩定價格。反映利率期貨市場的芝商所FedWatch工具顯示，聯儲局在5月加息0.25厘的機率為38.4%，而加息半厘則有61.6%。

景順首席全球市場策略師Kristina Hooper認為，隨着聯儲局變得更加鷹派，近幾個月美國兩年期和10年期國債的收益率大幅收窄。如果收益率變為負數，則可能表明經濟衰退即將來臨，為聯儲局是否會像部分聯邦公開市場委員會成員呼籲繼續加息增添變數。

她認為，核心通脹即將見頂，原因包括今年聯邦政府支出減少、廣義貨幣（M2）貨幣供應減少，以及通脹能自我調整，高物價將降低需求，有助於緩解價格壓力，惟不意味通脹很快降至2%。

摩根大通則認為，市場已大致消化壞消息，建議投資者可入市，惟同時調低標指年底目標150點，至4,900點。該行承認，地緣政治等宏觀風險正在發酵，惟風險料於下半年慢慢消退，標指大部分增長將集中在下半年，不認為將出現經濟衰退。

企業消息方面，汽車製造商福特宣布，由於全球晶片短缺，將閒置其在德國兩地的廠房，令其停止接收在西班牙組裝的Galaxy和S-MAX車型新訂單。此外，俄烏戰事亦令該企部分零件短缺，已暫停於波蘭製作Tourneo Connect車型廠房的運作。

摩根士丹利指，福特近期把2026年電動車銷售目標上調至200萬輛，但在電池金屬短缺的情況下，恐難以達成目標。福特股價升3.03%。