劈至「7球」！青衣屋苑海景兩房戶減至690萬沽

二手樓價已見回落，青衣海欣花園兩房單位，近日減價48萬元，終以690萬元成交，屋苑同類型海景兩房戶近期做價罕見低於「7球」。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●中原王秀芬透露，俄烏戰爭未明朗，部分業主願意調低叫價，鰂角涌太古城耀星閣低層B室，實用面積約664方呎，三房間隔，望內園景，以1,188萬元易手，呎價約17,892元。

●世紀21北山嚴智贇表示，北角城市花園7座中高層A室，實用面積約1,020方呎，三房間隔，望北面全維港海景，成交價達1,900萬元，呎價約18,627元，新買家為區外換樓客。

●美聯陳子雄指，「4球」已可入市港島市區盤，柴灣富安閣低層A室，實用面積約325方呎，原業主以450萬元放盤，並獲同區用家垂青，議價後以約400萬元成交，呎價約12,308元。

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九龍區

●香港置業胡耀才表示，啟德嘉峯匯2A座中層C室，實用面積約460方呎，兩房間隔，望獅子山景，以約1.8萬元放兩個月後，吸引外區客洽詢，雙方經議價後減價2,000元或減幅約12%，以1.6萬元租出，呎租約34.8元。

●中原麥少基透露，九龍塘霞明閣D座中層3室，實用面積約758方呎，三房加工人房間隔，享山景，現連同一個車位以1,212萬元成交，呎價約15,989元。

●香港置業林佩玲稱，奧運站凱帆軒1座中層C室，實用面積約429方呎，兩房間隔，享全海景，以920萬元放盤約3日後，獲家庭客接洽，議價後減價10萬元，以約920萬元成交，呎價約21,212元，新買家為區內夫婦，睇樓3次即拍板入市 。

●美聯周鍵喬表示，受惠按保放寬，奧運站帝柏海灣5座高層E室，實用面積約597方呎，套三房間隔，雖然疫情下無樓睇，仍獲同區客承接，單位原叫價1,450萬元，減價32萬，最終成交價1,418萬元，減幅約2.2%，呎價約23,752元。

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新界區

●中原范德輝表示，青衣區3月累錄約17宗二手買賣，包括海欣花園5座高層C室，實用面積約463方呎，兩房間隔，享海景，叫價738萬元，減價48萬元，以690萬元成交，呎價約14,903元，屋苑兩房海景戶近期罕見做價低於700萬元，新買家為換樓客。

●利嘉閣鄺皓聰稱，青衣青怡花園2座中層A室，實用面積約343方呎，兩房間隔，外望園景，原先叫價550萬元，及後累減22萬元或約4%，新近以528萬元易手，呎價約15,394元，屋苑3月暫錄兩宗二手買賣，現時約有40個放盤，叫價由540萬元起。

●利嘉閣彭錦添指，青衣灝景灣9座中低層C室，實用面積約498方呎，兩房間隔，於1月放盤叫價968萬元放售，最終以933萬元易手，減價35萬元或3.6%，呎價約18,735元，原業主於2017年6月以約700萬元購入，持貨約5年帳面獲利233萬元，物業升值約33%。

●中原吳家威表示，東涌區3月累錄約30宗二手買賣，比上月同期增約三成，當中800萬以上成交佔20宗，其中昇薈9座低層B室，實用面積約1,033方呎，套三房連儲物室間隔，累減62萬元或約4.8%，終以1,238萬元易手，呎價約11,985元，新買家為外籍家庭客，購入單位自用。

●利嘉閣黃金欽表示，將軍澳晉海3B座中層F室，實用面積約343方呎，一房間隔，望公園景，新近以708萬元沽出，呎價約20,641元，原業主於2018年5月以約628.1萬元購入，持貨至今約4年帳面獲利約79.9萬元，物業升值約13%。

●世紀21將軍澳魏仕良稱，將軍澳居屋富康花園1座高層C室，實用面積約592方呎，三房間隔，去年9月於未補價第二市場放盤，叫價610萬元，期間一直堅持不減價，經過多月後，減至560萬元獲區外綠表買家購買入，呎價約9,459元。

●中原柯勇指，將軍澳中心3月暫錄8宗買賣，平均實用呎價約17,130元，屋苑8座中層A室，實用面積約541方呎，三房間隔，最新以958萬元易手，呎價約17,708元解，原業主於2018年5月以898萬元購入，持貨近4年帳面獲利60萬元離場。

●世紀21奇豐廖振雄透露，西貢清水灣相思灣單號全幢村屋，套四房間隔，連天台，享臨海景，物業連入契花園及泳池，最終以7,000萬元成交，原業主於2000年12月以920萬購入，持貨逾21年帳面賺6,080萬元，單位期內升值約6.6倍

●世紀21奇豐黎健峯表示，馬鞍山薈朗2座中層A5室，實用面積約411方呎，兩房間隔，望山景，原先開價760萬元，放盤4個月，減價27萬元，減幅3.6%，獲買家以733萬元承接，呎價約17,835元。

●中原胡耀祖稱，馬鞍山翠擁華庭3座高層C室，實用面積約819方呎，套三房間隔，開價約1,050萬元，議價後以1,000萬元易手，呎價約12,210元，新買家為用家，原業主於2019年以980萬元購入，持貨約3年帳面獲利約20萬元，單位僅升值約2%。

●中原杜文俊透露，沙田好運中心3月錄首宗買賣，單位為椰林閣中層E室，實用面積約348方呎，兩房間隔，議價後以553.8萬元易手，呎價約15,914元，新買家為用家。

●世紀21奇豐楊麗娟稱，沙田富豪花園嘉蘭閣高層D室，實用面積約670方呎，套三房間隔，享河景，放盤1個月，原先叫價840萬元，減幅16.7%，累減140萬元至700萬元成交，呎價約10,448元。

●中原曾展鵬表示，第5波疫情略為放緩，二手交投步伐加快，沙田花園城3月暫錄兩宗買賣，包括1期3座低層E室，實用面積約286方呎，兩房間隔，開價約460萬元，議價後以420萬元沽出，呎價約14,685元，新買家為用家。

●中原楊頌堯稱，大埔昌運中心3月暫錄約3宗買賣，最近錄得成交為1座中層A室，實用面積約342方呎，兩房間隔，放盤時開價約590萬元，議價後以552萬元沽出，呎價約16,140元，新買家為上車客，原業主則於2018年以540萬元購入，持貨4年帳面獲利約12萬元，單位升值約2.2%。

●美聯廖雅章表示，大埔逸瓏灣II第12座中層D室，實用面積約799方呎，套三房連儲物室設計，望園景，外區用家感白石角日後或有新鐵路站落成，升值潛力可期，故睇樓一次後，即決定以1,068萬元承接自住，呎價約13,367元。

●美聯陳梓彬指，粉嶺瓏山1號錄3月首宗買賣，單位為中層B室，實用面積約720方呎，套三房間隔，原業主開價980萬元，但考慮疫情嚴峻、以及本港股市波動，雙方一度議價至950萬元，惟港股日前爆升過千點，即反價至965萬元成交，呎價約13,403元。

●利嘉閣陳永強透露，粉嶺百福花園頂層複式連天台單位，實用面積約1,546方呎，天台約636方呎，原則為五房雙套連儲物室，現改為套五房連儲物室間隔，最近以1,450萬元沽出，呎價約9,379元，屋苑現時約有5個放盤，入場費由980萬元起。

●中原溫旭銘表示，第5波疫情有放緩迹象，刺激二手交投量回升，元朗尚悅過去3日連錄5宗買賣，本月成交量急增至11宗，較上月全月多57%，該盤5座低層H室，實用面積約424方呎，兩房間隔，叫價572萬元，經上車客議價後，減價12萬元，以560萬元成交，呎價約13,208元。

●美聯陳鋒稱，元朗朗晴居6座低層A室，實用面積約573方呎，兩房開則，開價670萬元，僅輕微議價10萬元，即以660萬元轉手，呎價約11,518元，原業主在2011年2月以約266.8萬元購入，持貨約11年帳面賺393.2萬元，物業升值逾1.4倍。

●利嘉閣黃永全指，元朗新元朗中心5座低層A室，實用面積約870方呎，套三房連儲物室間隔，望街景，原先叫價1,080萬元，減價50萬元或4.6%，以1,030萬元易手，呎價約11,839元，低市價約5%，屋苑3月暫錄2宗二手買賣，現時約有15個二手放盤，叫價由698萬元起。

●中原羅偉蓮稱，元朗錦綉花園3月至今暫錄11宗買賣，其中荔枝南路單號屋，實用面積約915方呎，開價約1,150萬元，議價後以1,073萬元沽出，呎價約11,727元，新買家為用家。

●中原文家輝表示，天水圍嘉湖山莊3月暫錄24宗買賣，平均實用呎價約10,570，屋苑樂湖居13座中層G室，實用面積約548方呎，三房間隔，以603萬元沽出，呎價約11,003元，新買家為本區上車客，睇樓近一個月，因疫情反覆，遲遲不能下決定，見原業主減價，由630萬減至603萬元，睇樓後即時落訂成交。

●祥益謝利官指，天水圍嘉湖山莊美湖居8座低層A室，實用面積約631方呎，套三房兩間隔，業主有500元的議價空間，區內租客遂便決定以1.25萬承租，呎租約19.8元。

●美聯曾祥聰稱，屯門瓏門8座高層H室，實用面積約477方呎，兩房間隔，首置買家睇樓1個月，即以883萬元購入單位，呎價約18,512元，原業主已在外區置業，所以沽出上址單位套現。

●天置物業陳浩朗表示，元朗朗景臺1座中高層單位，實用面積約503方呎，兩房間隔，原業主急減50萬元套現沽貨，成交價522萬元，呎價約10,378元，新買家為區內客。據悉，原業主於2005年以約153萬元入市，持貨17年帳面獲利約369萬元。

●美聯黃瑞麟表示，屯門居屋兆康苑T座低層1室，實用面積約447方呎，兩房間隔，原業主於已補價自由市場開價455萬元，外區買家見股市有回穩，睇樓3次，即「睇中」上址，輕微議價7萬元，以448萬元購入，呎價約10,022元，建築呎價8,312元。

●祥益袁思賢透露，屯門市廣場1座中層B室，實用面積約326方呎，兩房間隔，日前獲區外投資客承接，由於單位附裝修，容易出租，上述買家遂便決定以502萬購入作收租之用，呎價約15,399元。

●中原馮健平稱，葵涌夾屋浩景臺5座中層G室，實用面積約642方呎，套三房間隔，望山景，最初於自由市場開價780萬元，現降價至760萬元成交，呎價約11,838元，新買家為外區換樓客，原業主於2018年5月以718.8萬元購入，持貨近4年帳面獲利41.2萬元離場。

●中原黃政遠表示，葵涌雍雅軒1座中層M室，實用面積約470方呎，兩房間隔，最初叫租1.5萬元，現以1.36萬元租出，低市價約5%，呎租約29元，新租客為同區客，因家人居於區內，為方便照顧，決定繼續於區內尋覓租盤，最終承租上址。

●中原劉智佳指，荃灣愉景新城3座中層F室，實用面積約495方呎，兩房間隔，叫價758萬元，議價後共減23萬元，以735萬元沽出，呎價約14,848元，較市價低1至2%，新買家為用家，見最近樓價調整，加上政府放寬按揭成數，把握時機買樓上車。

●中原黃仲賢透露，荃灣愉景新城4座中層B室，實用面積約474方呎，兩房間隔，享市景，叫價750萬元，議價後以743.8萬元成交，呎價約15,692元，新買家為用家，見近日樓市氣氛好轉，擔心遲買會貴，加緊睇樓覓盤，考慮不久便決定承接。

●美聯鍾家豪表示，荃灣荃景花園11座中層B室，實用面積約431方呎，兩房間隔，原業主最近計劃換樓，決定放售單位，開價約638萬元，單位放售僅3天，隨即吸引上車客預約睇樓，議價後終以618萬元成交，呎價約14,338元，原業主於約2019年2月以約600萬元購入，持貨約3年帳面僅獲利18萬元。

●中原陳耀榮指，荃灣朗逸峯2座高層C室，實用面積約966方呎，套三房連儲物房間隔，有全屋裝修，叫價1,180萬元，開價較沒有裝修的同類型單位普遍叫價1,250萬至1,300萬元便宜，放盤兩星期迅速獲首置買家承接，減價30萬元，以,1150萬元成交，呎價約11,905元。

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