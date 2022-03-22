【樓市紅潮】周二6宗蝕讓成交　沙田第一城4年輸72萬

二手樓市出現「紅潮」，周二(22日)單日至少出現6宗帳面貶值的轉售個案，當中細價指標沙田第一城都「失守」，兩房戶賣526萬港元，約4年跌價72萬元，料是今年首宗帳蝕成交。而大型屋苑罕現一日兩蝕情況，馬灣珀麗灣連錄兩宗低於購入價的買賣。

沙田第一城過往交投活躍，中原黎宗文表示，屋苑近日睇樓量回升，上述41座中層A室，實用面積284方呎，開價約598萬元，減價72萬元沽，呎價約18,521元。據了解，原業主則於2018年以598萬元購入投資，屬當時高位，期內帳面貶值約12%。

珀麗灣3月暫錄13宗買賣。美聯曾金強指，疫市下大部分業主擴大議價空間，屋苑26座低層A室兩房戶，實用面積476方呎，減價67.2萬元，獲外區投資者以570.8萬元承接，呎價約11,992元，約4年帳蝕約4.2萬元。

中原何鳳萍續稱，同屋苑29座中層同面積的A室單位，連50多萬元裝修，叫價678萬元放售，原業主因家中有新成員誕生，急需搬屋，願意蝕讓，減至642.8萬元獲上車客承接，呎價約13,504元，約4年帳蝕約7.2萬元。

移民盤都有蝕讓。美聯張靖透露，有業主移民離港，授權父親沽出長沙灣宇晴軒頂層兩房單位，成交價978萬元，呎價約19,521元，較2018年9月購入價帳面低2萬元。

入伙盤亦經常跌破「底價」。該行美聯李瑋良指，元朗映御2座頂層一個連天台單位，實用面積約303方呎，議價後減至約515萬元沽出，呎價約16,997元，低市價約5%，原業主持貨約5年帳面蝕約19萬元，貶值約3.6%。中原侯惠良稱，沙田薈蕎1翼中層A2室兩房戶，售價842萬元，約5年帳面貶值約72萬元。

此外，近日不少業主都願蝕使費套現。市場消息透露，西營盤藝里坊‧2號一個實用面積約196方呎單位，市傳售606萬元，貼近2020年購入價，若付樓價10%的額外印花稅已蝕逾60萬元。

中原楊頌堯另稱，大埔昌運中心1座中層A室售552萬元，約4年帳面只升值約2.2%。世紀21奇豐周淑萍指，同區溋玥．天賦海灣一個複式戶剛售1,680萬元，逾9年多帳面僅升值約3%。

事實上，交投稍為回升，近日另類單位頻錄承接。中原趙鴻運表示，鰂魚涌太古城金星閣一個三房戶，實用面積約701方呎，1月放盤後累減332萬元，以1,148萬元易手，呎價約16,377元。市場消息指，同層單位曾發生事故，成交價低市價約15至20%。

撻訂貨亦連錄買賣。該行藍浩然指，粉嶺牽晴間9座中層D室，月初曾售546萬元被買家撻訂，即獲3組客洽購，終以555萬元重售，呎價約14,416元。美聯陳德涪表示，馬鞍山天宇海6B座中高層B室，月初售1,018萬元，買家未能申請按揭放棄交易，重新放盤即日以原價售出。