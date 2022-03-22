凱升控股去年盈轉虧　蝕2.3億元

公司解釋，虧損主要來自衍生金融工具公平值虧損約1.49億元，以及就物業、經營權及設備確認減值虧損約1.36億元。

業績報告又透露，管理層考慮到新冠肺炎疫情的持續負面影響，尤其對國際旅遊的限制及經濟不確定性，故決定推遲俄羅斯遠東地區水晶虎宮殿二期開發，目前的目標是不早於2025年啟用。

公司又指，留意到目前的俄烏戰事，俄羅斯受多國制裁，盧布貶值。其上述水晶虎宮殿過往一直自行維持營運，並無任何銀行借貸。然而，在動盪的營商環境下，管理層認為必須調整營運，並嘗試在可能面臨的新限制下尋找開展業務的方法，包括但不限於水晶虎宮殿二期進一步資本投資的支付平台、向其香港母公司償還貸款及調回股息、與海外客戶、供應商及服務供應商結算，以及因通脹及供應鏈中斷而增加營運成本。

董事會一直密切監察市況，並評估地緣政治局勢緊張的短期及長期影響、集團的營運資金需求，以及發展中項目的資金需求。公司將根據事態發展，進一步評估其對財務業績的影響，並採取相關措施。