【產經評論】華戰略自強佔優　美謀藉制俄破局

中美自2018年開打貿易戰，到了美國白宮去年初易主，總統拜登上場至今仍千方百計遏華崛起。眼見中國這些年進行內部整改見效，經濟競爭力日強，美國圖藉俄烏事件，營造東、西對立的「新冷戰」格局，並將制裁俄羅斯的大棒延伸，明顯劍指中國。作為應對，中國一則未有改變和平崛起之心，堅持自我發展道路；二則對美從沒存半點僥倖之心，並為中美脫鈎作最壞打算。面對美國設套來犯，中國得本着自身戰略利益，審慎化解地緣政治風險的挑戰，繼續下好這盤百年大棋局！

新冠肺炎疫情持續逾兩年，期間中國抗疫成績有目共睹。中國經濟是最快走出疫情，一直保持着穩定的生產和內部需求，亦是最快調整貨幣政策，去槓桿、化解泡沫經濟的大型經濟體，默默支持着全球經濟在疫情最嚴重的時候不至崩潰，繼續為國際供應鏈和世界經濟可持續發展作出不可或缺的貢獻，事實毋庸置疑。觀乎近期不少大型中國企業公布去年業績，內需企業經營出色，就是中國經濟疫下自強成果的最佳例證。

改革開放逾40年，過程中豈無亂象。這些年中國經濟最大隱患，就是過分側重房地產發展，導致地方政府財政與全國金融體系都向房地產傾斜，大型房企高槓桿操作，讓整個金融系統承擔難以估量的風險。故見過去一年多中國迎難而上，主動拆下這個內房「炸彈」，強調房住不炒、為評估房企穩健財務定出「三道紅線」。雖然內房投資增長明顯放緩，影響地方政府財政及居民財富效應，波及內需，惟必要確保內房危機「軟着陸」，中國經濟始有望走上新的增長台階。如無意外，隨着最大型的民營房企債務重組取得重大進展，從內地銀行去年經營業績可見金融業已順利完善風險管控，減少對內房的依賴，對中國經濟長遠發展，誠然是一大利好。

至於科網業的整改，確實影響到股市、就業與消費，惟至今為止，事實證明中國經濟能承受得起這痛楚，透過治理市場亂象，換來可持續發展。事實上，兩年多的疫情，推動了網絡經濟，內地居民留國消費，「國潮」興起，即使疫情過去恢復通關，也不會改變內地居民的本地消費潮流。從大型體育用品到專營奢侈品消費相關的企業去年經營表現亮麗，足以證明中國的「內循環」戰略，在疫情下得到很大的提升，亦為日後推動數碼經濟、強化亞太區經貿關係等的大戰略，增添勝算。

中國是邊與美打經濟戰，邊強化內部經濟基礎。反觀美國則錯判通脹形勢，眼見中國經濟形勢好，寧願放任自身通脹以激起全球社會貧富矛盾，並藉俄烏事件攪局，制裁俄羅斯在先，劍指中國在後。近日美國國會又擬對華科企加大制裁，唯恐天下不亂。來者不善，中國得認清形勢，別走進美國的圈套，得堅持和平穩定發展，共同協作，亦不要對美國心存僥倖，作好脫鈎的最壞打算，畢竟經濟戰牽涉到地緣政治，大國博弈必然全面升級，連場較勁還在後頭。