東方日報B1：科技股合奏　恒指外圍越22000

上述回購計劃有效期止於2024年3月，阿里上周五為止已透過本計劃回購5,620萬股美國上市股份，總額約92億美元。副首席財務官徐宏表示，阿里目前股價並未公允地反映其「穩健財務表現及增長計劃所帶來的價值」，加碼回購反映集團對自身長期持續增長潛力及創造價值充滿信心。

阿里2014年在美國上市時的集資規模也是約250億美元，跨國網購巨頭亞馬遜早前宣布的回購上限亦不過是100億美元。阿里股價周二午後愈升愈有，曾飆12.41%，收市仍漲11.2%，報110.2元，為表現最佳的恒生指數和國企指數成分股，成交量8,221.67萬股，顯著高於今年截至上周大冧市前的平均成交量；另周二其沽空比率為21.93%，較3月上旬單日沽空比率一度高達37%已有所回落。

在港股收市後，外媒引述消息透露，中國監管機構要求部分在美上市企業做好披露更多審計訊息準備，包括阿里、京東等。阿里美國股價早段曾飆14.14%，較港收市價高4.98%，而騰訊的美國預託證券(ADR)則報397.91元，較港高2.55%。按比例計恒指升309點，報22,198點。

大市周二基本上與科網股「聯動」，恒指上午挑戰21,500點未果，惟午後漲幅曾擴至684點，最終收升3.14%，報21,889點。國指全日漲4.05%，收報7,538點；科技指數漲5.37%，收報4,653點。港股總成交額約1,404億元，港股通淨買入10.73億元。

摩根士丹利揚言，國務院金融穩定發展委員會上周召開的專題會議，可謂中央對互聯網行業監管的轉捩點，預期該板塊的盈利預測下調周期有望告一段落，不排除當局稍為降低對阿里、騰訊和美團等的監管審查，並更早恢復遊戲版號審批。

惟大華繼顯執行董事梁偉源指出，關鍵還在中央有更明確的信號表示整改告一段落，因此不建議現價高追阿里，長揸亦宜分注吸納，「(創始人)馬雲深不可測，真係唔知阿里仲會發生咩事。」

梁氏續稱，拼多多上季收入增長不足3%，反映科網股備受內地宏觀經濟環境影響，過去最賺錢的業務模式恐不復再，現階段要慎揀選股息回報率較高，且受惠美國加息的股份。大市能否再上，視乎科網估值能否向上修復，月內暫上望22,300點，若內房債務問題化解有進展，或上試23,000點。

內地科企接連傳出裁員，現在似乎輪到京東。內媒引述消息指，專攻低線城市的「京喜」、社區團購「京喜拼拼」等京喜事業群是重災區，可能有10至15%人手淪為失業大軍，或與營運表現不如對手有關。且看流傳各項「瘦身潮」消息，能否盡快為網企業績「降本增效」。