美股道指收漲254點　納指升近2％

市場消化聯儲局強硬的貨幣政策立場，美股3大指數周二(22日)做好，道指收報34,807點，升254點或0.74%；標指收報4,511點，升50點或1.13%；納指收報14,108點，升270點或1.95%。

美國聯儲局主席鮑威爾「鷹」態立場強硬，他周一在全美商業經濟學家協會中表示，緩解通脹為今年首要目標，已準備好倘有需要，將在下次議息會議決定把聯邦基金利率上調半厘，更不排除多於一次上調多過四分之一厘。他又指，勞工市場強勁，通脹高企，有必要「迅速地」抑制通脹，重新穩定價格。

反映利率期貨市場的芝商所FedWatch工具顯示，聯儲局在5月加息0.25厘的機率為38.4%，而加息半厘則有61.6%。

景順首席全球市場策略師Kristina Hooper認為，隨着聯儲局變得更加鷹派，近幾個月美國兩年期和10年期國債的收益率大幅收窄。如果收益率變為負數，則可能表明經濟衰退即將來臨，為聯儲局是否會像部分聯邦公開市場委員會成員呼籲繼續加息增添變數。

她認為，核心通脹即將見頂，原因包括今年聯邦政府支出減少、廣義貨幣（M2）貨幣供應減少，以及通脹能自我調整，高物價將降低需求，有助於緩解價格壓力，惟不意味通脹很快降至2%。

摩根大通則認為，市場已大致消化壞消息，建議投資者可入市，惟同時調低標指年底目標150點，至4,900點。該行承認，地緣政治等宏觀風險正在發酵，惟風險料於下半年慢慢消退，標指大部分增長將集中在下半年，不認為將出現經濟衰退。