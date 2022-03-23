復星國際：復星時尚簽訂業務合併協議

復星國際( 00656 )公布，就涉及復星時尚的擬議業務合併，於2022年3月23日(交易時段前)復星時尚、復朗控股、特殊目的收購公司(Primavera Capital Acquisition Corporation)、合併子公司1(Lanvin Group Heritage I Limited)和合併子公司2(Lanvin Group Heritage II Limited)簽訂了業務合併協議。

業務合併協議項下擬進行的交易涉及復朗控股(通過合併子公司2)通過三步合併從復星時尚現有股東(包括復星時尚控股)收購復星時尚。據此，復朗控股的新股份將發行並分配給復星時尚和特殊目的收購公司各自的現有股東。完成時，復朗控股預期將收到5.44億美元的總收益，包括來自特殊目的收購公司信託帳户(受限於任何特殊目的收購公司股份贖回)和私人配售的資金。復朗控股將成為新的美國證券交易委員會註冊人和在紐約證券交易所上市的公司，但需要得到美國證券交易委員會監管部門的批准。

緊隨完成後，復星時尚通過復星時尚控股在復朗控股持有的股權可能成為公司的間接非全資附屬公司，復星時尚的財務業績亦可能併入公司的帳目。