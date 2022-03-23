陳錦興：東岳集團前景向好 上望阻力位...

東岳主要從事製造、分銷及銷售高分子材料、有機硅、製冷劑等上游化工產品。2021年度純利20.75億元人民幣(下同)，升1.69倍，每股盈利0.98元，派末期股息每股34港仙，按年亦升1.4倍，業績稍遜預期，料短線受壓。

然而，隨着內地新能源行業需求增長，動力電池級PVDF成為氟硅行業中迅速崛起的產品，東岳有機硅產品收入去年71%，高於整體收入增長，而整體毛利率增加10個百分點至32.9%，反映產品價格隨需求急增而上升。

未來，東岳將加大研發能力，目前在研項目43項，並擴大具有良好市場前景產品的產能，包括2萬噸PTFE項目、5,000噸年產FEP項目及新增1萬噸年產PVDF項目等。新能源、電動車等行業，預期今年增長依然強勁，作為上游相關原料供應商，東岳是主要受惠者，現價市盈率已回落至9倍，估值合理，作為優質中型新能源相關股，中線前景不俗，建議於9.5港元吸納，中線阻力位為12元，跌穿支持位8.5元止蝕。

英皇證券研究部聯席董事 陳錦興(作者為註冊持牌人士)