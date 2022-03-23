道指升254點　比特幣升逾3%

●踏入亞洲時段，美匯指數報98.42；港匯處7.8262；離岸人民幣(CNH)見6.374；美元兌日圓報121.17；歐元企1.103；英鎊處1.3267。金價報1,920美元。布油報114.5美元，紐油處109.25美元。比特幣升3.5%，報4.24萬美元。道指期貨升30點。俗稱「黑期」的新加坡港股期指高水200點。

●道指收報34,807點，升254點或0.74%；標指收報4,511點，升50點或1.13%；納指收報14,108點，升270點或1.95%。

●港股ADR指數全日向好，按比例計算，收報22,068點，升178點或0.81%。

●即月恒生指數夜期收報22,061點，升144點，高水172點，成交27,421張。

●美國將結束前總統特朗普政府在2018年對英國徵收的25%鋼鐵和10%鋁關稅。

●國際貨幣基金組織(IMF)總裁格奧爾基耶娃(Kristalina Georgieva)表示，擔心低收入國家陷入債務困境，因為金融條件趨於緊縮，可能會使該些國家陷入「震盪」。

●克里夫蘭聯邦儲備銀行總裁梅斯特(Loretta Mester)周二(22日)表示，預期今年底前聯邦基金利率將升至2.5厘的水平，而且明年還將繼續加息。

●紐約4月期油收報每桶111.76美元，跌0.36美元或0.32%；布蘭特5月期油收報每桶115.48美元，跌0.14美元或0.12%。

●德國總理紹爾茨重申，德國反對歐盟立即禁止俄羅斯能源產品，並呼籲採取漸進和可控的方式實施相關的制裁。

●紐約4月期金收報每安士1,921.5美元，跌0.4%。

●英國富時100指數收報7,476點，升34點或0.46%；法國CAC指數收報6,659點，升77點或1.17%；德國DAX指數收報14,473點，升146點或1.02%。