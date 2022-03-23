陳樂怡：美5月勢大手加息 港股升幅恐受限
2022年03月23日 08:00
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內地上周發出積極穩增長、穩預期信號，安撫投資者情緒，惟北向資金尚未恢復穩定流入，反映投資者對中概股的信心需時重建。同時，美國聯儲局3月一如預期加息0.25厘，但主席鮑威爾最新公開講話表示，到準備好有需要時加息半厘，以壓低通脹，即使此舉會令到經濟放慢。事實上，聯儲局點陣圖顯示，有7名認為年底利率需上調至兩厘以上，即其中一次加息需要達到半厘。講話一出，5月加息半厘的機會率升至近六成。潛在的激進加息、縮表節奏為市場帶來不確定性，恒指短線受制於22,000點。
體育用品股相繼公布業績，其中，李寧(02331)去年收入達225.72億元人民幣，按年增長56.1%。毛利率提升，渠道庫存管理改善。在經營槓桿推動下，純利為40.11億元人民幣，按年升1.36倍，優於預期。近期股價受到內地疫情升溫、基金減持及第二季高基數挑戰所拖累，但經過渠道組合提升，有助紓緩疫情衝擊，後續無疑不排除再有其他基金跟隨減持，而國際品牌供應鏈恢復正常，第二季料競爭環境再度加劇，國產品牌表現備受市場關注，將會牽制股價表現。不過，李寧估值已回調至近年低位，有望迎來短線反彈。
個股方面，中國電信(00728)去年收入4,342億元人民幣，按年增長11.3%，期內純利為260億元人民幣，按年增長24.4%，業績符合預期。雲業務及數據中心收入高速增長，推動產業數字化業務佔服務收入的比重增至24.6%，按年提升兩個百分點，未來將會調高相關的資本開支比重，有望為收入注入動力。公司目標2022年收入及盈利錄得雙位數字增長。公司宣布將自2022年起宣派中期股息，並在3年內逐步將派息率提升至70%以上。預測市盈率為7.8倍，股息率逾8厘，估值吸引。向上阻力位為3.5元，向下跌穿支持位2.7元止蝕。
信達國際研究部助理經理 陳樂怡(作者為註冊持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)