陳樂怡：美5月勢大手加息　港股升幅恐受限

內地上周發出積極穩增長、穩預期信號，安撫投資者情緒，惟北向資金尚未恢復穩定流入，反映投資者對中概股的信心需時重建。同時，美國聯儲局3月一如預期加息0.25厘，但主席鮑威爾最新公開講話表示，到準備好有需要時加息半厘，以壓低通脹，即使此舉會令到經濟放慢。事實上，聯儲局點陣圖顯示，有7名認為年底利率需上調至兩厘以上，即其中一次加息需要達到半厘。講話一出，5月加息半厘的機會率升至近六成。潛在的激進加息、縮表節奏為市場帶來不確定性，恒指短線受制於22,000點。

信達國際研究部助理經理 陳樂怡(作者為註冊持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)