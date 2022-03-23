紫金礦業：剛果(金)卡莫阿－卡庫拉銅礦二期提前投產

截至2022年2月底，卡莫阿-卡庫拉銅礦的地表堆場已儲備約460萬噸礦石，平均銅品位約4.58%，將為一期和二期生產提供穩定的供礦條件。2022年卡莫阿-卡庫拉銅礦計劃產銅29萬至34萬噸，由於二期工程提前投產，預計2022年產量將達到年度計劃的上限。

卡莫阿-卡庫拉銅礦擁有銅資源量4,359萬噸，平均品位2.53%。項目公司目前進行的是南部卡庫拉銅礦的建設，二期工程投產後，計劃通過一年的技改，將原設計採選規模每年760萬噸的產能提高到每年920萬噸，實現年產銅超過45萬噸，成為全球第四大產銅礦山。

公司正在全力推動三期工程的前期工作，爭取卡莫阿-卡庫拉銅礦總採選規模達到1,900萬噸，最高年產銅達80多萬噸，成為全球第二大產銅礦山。