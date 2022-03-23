李偉傑：小米業績勝預期　多場景生態圈增長潛力佳

除了成績不錯，小米業績中亦有不少值得注意的亮點，其中包括是其高端化走勢。小米一向以「性價比高」作招徠，但近年分開小米及Redmi品牌後，小米的高端化策略開始嶄露鋒芒，去年小米高端手機全球出貨量就增長逾140%至逾2,400萬台，而按出貨量計高端智能手機佔比更增至約13%，反映小米已在高端智能手機方面開始站穩陣腳，未來有助推動毛利率持續提升，前景秀麗。

另一個可以關注的地方是小米的多場景生態圈，筆者家中亦有小米生態圈的產品，包括手機、智能穿戴設備，以至小家電。宅經濟已成為香港新常態，這個趨勢在全球各地均有出現。從數據顯示，集團去年12月MIUI的MAU就增至5.09億戶，按年升28.4%，而其AIoT平台已連接的IoT設備數亦按年升逾33.6%至4.34億台，而擁有5件及以上連接AIoT平台設備的用戶數更達880萬戶，按年升40.4%，反映出小米透過硬件打通整個生態圈，在建立好穩健的基礎後，將逐步為互聯網等業務帶來無窮的潛力。

至於海外市場方面，小米發展漸趨成熟，去年海外市場收入已達1,636億元，增長達33.7%，反映集團的發展步伐已走向國際，未來其創新技術將可吸納海外內不同需求，靠著其多場景應用，有利加强用戶黏性，創造更多需求和更多創新發展，進一步提升交叉銷售能力。這個趨勢在今次業績已有迹可循，去年第4季境外互聯網服務收入按年增長達79.5%，佔整體互聯網收入達21.5%，意味海外互聯網服務已準備踏入高增長時期，估計對毛利率也有十分正面的作用。

股價走勢上，受累上周早期市況不明朗，小米股價上周一度觸及接近2年低位後反彈，超賣反彈後初步受制於20天移動平均線。不過，隨着大市已進一步喘定，加上集團業績表現亮麗，連續過去幾個季度強勁增長，再者，小米昨天宣布董事會正式決議行使股份購回授權，以不定期按最高總額100億元於公開市場購回股份，不但顯示信心，對股價具支持作用，注銷後更有助提升每股增值，投資前景值得看高一線。在眾多利好因素下，短線反彈目標先挑戰50天平均線15.9港元，中長線有望挑戰100天移動平均線17.8港元，防守位置放於12.4港元。

大中華投資策略研究學會副會長(港股)李偉傑

(筆者為證監會持牌人，本人及/或有聯繫者沒有於以上發行人或新股上市申請擁有財務權益)