【高盛推介】市場聚焦騰訊業績 資金兩邊部署
2022年03月23日 10:50
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高盛(亞洲)有限責任公司：周三(23日)公布業績的騰訊控股，周二(22日)反彈升約4.2%，周三早段繼續上升。現報400港元，升約3.1%。市場料騰訊去年非國際財務報告準則純利介乎1,169.29億至1,304.61億元人民幣，按年跌4.7%至上升6.3%；收入料介乎5,567.11億至5,743.17億元人民幣，按年升15.5%至19.1%。
觀察個股輪證資金流向，認購證於本周一(21日)錄得約890萬元資金流入後，周二獲資金轉向沽出，並轉倉至牛證，周二流入牛證的資金有約230萬元。
觀察港股通資金流向，騰訊於周二繼續獲北水買入，錄得約8.5億元資金淨買入。
騰訊牛54952，收回價375元，行使價372.2元，換股比率500，槓桿比率14.6倍，新上市貼牛。
騰訊牛54973，收回價365元，行使價362.2元，換股比率500，槓桿比率9.6倍，新上市近牛。
騰訊購11630，行使價460.25元，2022年7月12日到期，實際槓桿7.2倍，中期、低街貨。
騰訊購19563，行使價480.58元，2022年5月30日到期，實際槓桿10.0倍，高槓桿、低面值。
騰訊沽11632，行使價337.68元，2022年8月22日到期，實際槓桿4.7倍，貼價。
騰訊熊55036，收回價430元，行使價433元，換股比率500，槓桿比率10.4倍，相近收回價遠熊中槓桿最高。
騰訊熊56550，收回價440元，行使價443元，換股比率500，槓桿比率9倍，相近收回價遠熊中槓桿最高。
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