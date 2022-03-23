發改委：支持符合條件氫能企業註冊上市融資

發改委發布《氫能產業發展中長期規劃(2021-2035年)》提出，發揮好中央預算內投資引導作用，支持氫能相關產業發展；加強金融支持，鼓勵銀行業金融機構按照風險可控、商業可持續性原則支持氫能產業發展，運用科技化手段為優質企業提供精準化、差異化金融服務。鼓勵產業投資基金、創業投資基金等按照市場化原則支持氫能創新型企業，促進科技成果轉移轉化；支持符合條件的氫能企業在科創板、創業板等註冊上市融資。

●重點推進氫燃料電池中重型車輛應用

《規劃》又指出，立足本地氫能供應能力、產業環境和市場空間等基礎條件，結合道路運輸行業發展特點，重點推進氫燃料電池中重型車輛應用，有序拓展氫燃料電池等新能源客、貨汽車市場應用空間，逐步建立燃料電池電動汽車與鋰電池純電動汽車的互補發展模式。積極探索燃料電池在船舶、航空器等領域的應用，推動大型氫能航空器研發，不斷提升交通領域氫能應用市場規模。

同時，又提出以安全可控為前提，積極推進技術材料工藝創新，支持開展多種儲運方式的探索和實踐；提高高壓氣態儲運效率，加快降低儲運成本，有效提升高壓氣態儲運商業化水平；推動低溫液氫儲運產業化應用，探索固態、深冷高壓、有機液體等儲運方式應用；開展摻氫天然氣管道、純氫管道等試點示範；逐步構建高密度、輕量化、低成本、多元化的氫能儲運體系。