張智威：恒指短線阻力22400點 小米上試17元
2022年03月23日 11:12
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信誠證券聯席董事張智威表示，恒指近日有不錯的反彈，預料會反彈至22,400點。個別股份方面，友邦保險(01299)及加息受惠的銀行股，如滙豐控股(00005)估計繼續會有升幅；而阿里巴巴(09988)及小米(01810)進行回購，市場憧憬其他科網股亦會跟隨，相信科網股股價有望推高指數，預期恒指下一阻力先看22,400點，料在該水平整固完成後可繼續向上。
藍籌股陸續公布業績，其中小米去年盈利跌半成，手機出貨量增30%；而舜宇光學(02382)去年純利按年升2.4%。張認為兩隻股份業績表現平平，但小米計劃不定期回購最多100億元股份，在相關消息支持下，股價仍有上升空間，有望再試17元水平。至於舜宇盈利近乎無增長，前景未算樂觀，估值亦不算吸引，暫未宜沾手。
重磅股騰訊(00700)即將派成績表，張認為，騰訊估值未算貴，但市場憂慮其業績會否倒退，以及內地監管政策的打壓，拖累股價反覆向下，但每次跌至低位均現明顯反彈，加上多隻科網股積極回購股份，投資者憧憬騰訊會否亦有此舉，除非今次業績有明顯倒退，否則仍有機會反覆上試420港元。