【高盛推介】快手美團重上重要關口　資金積極部署淡倉

高盛(亞洲)有限責任公司：快手周二(22日)反彈升約5.1%，周三(23日)早段高開約4.4%後突破80港元水平的重要關口，現報80.25元，升約6.4%。早前有券商指快手今年首季增長指引下行風險有限及市場份額持續提升，料其中國業務今年第四季可達到盈虧平衡。該行給予「跑贏大市」評級，目標價120元。

美團周二重上150元水平，周三早段繼續上升。早上高開約3.6%後突破160元水平的重要關口，最高見165元。現報161.6元，升約5.6%。有券商基於近日內地均有重點城市封城及預測未來封城政策，指未來數季內地人民收入減少的效應，以及固定成本令利潤跌幅較大，該行調低美團收入4%，但仍看好其後市表現，給予「買入」評級。

觀察個股輪證資金流向，可見快手認購證於本周一(21日)錄得約370萬元資金流入後，周二獲資金轉向沽出。牛熊證方面，周二部署牛證的資金沽出較遠收回價的產品，並見流入的資金集中在60元收回區域，及70元以上收回價的近牛。熊證於周二獲資金轉向流入，有約40萬元。

美團方面，可見淡倉於周二獲資金轉向流入，有約470萬元。好倉方面，認購證於本周一錄得約1,530萬元資金流入後，周二獲資金轉向沽出。周二部署牛證的資金沽出較遠收回價的產品，並見流入的資金較集中在140元以上收回價的近牛。

觀察港股通資金流向，可見快手及美團於周二獲北水沽出，分別錄得約630萬及7,400萬元資金淨賣出。

快手購18551，行使價92.5元，2022年9月30日到期，實際槓桿3.2倍，貼價、高槓桿。

快手牛54977，收回價70元，行使價67元，換股比率100，槓桿比率5.5倍，高槓桿貼牛。

快手沽22521，行使價74.95元，2022年6月23日到期，實際槓桿3.0倍，貼價、低街貨。

快手熊57220，收回價90元，行使價93元，換股比率100，槓桿比率7.1倍，高槓桿近熊。

快手熊57704，收回價100元，行使價103元，換股比率100，槓桿比率3.8倍，相近收回價遠熊中槓桿最高。

美團牛51233，收回價140元，行使價137元，換股比率500，槓桿比率6.1倍，低街貨近牛。

美團購29782，行使價178.98元，2022年8月26日到期，實際槓桿3.9倍，貼價、行使價180元以下產品中，槓桿最高之一。

美團沽11186，行使價135元，2022年9月13日到期，實際槓桿2.7倍，貼價。

美團沽12967，行使價116.78元，2022年9月7日到期，實際槓桿2.9倍，相對價外、高槓桿、低街貨。

美團熊56566，收回價180元，行使價183元，換股比率500，槓桿比率7.5倍，相近收回價近熊中槓桿最高。

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