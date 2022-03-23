調查：私人財富排名中國位居亞軍　距離冠軍仲有幾多？　

公民規劃公司Henley&Partners報告顯示，目前私人財富排名前3位的國家是美國、中國、日本。對投資移民表現最感興趣的國家是印度、美國和英國。

報告指，美國是世界上最大的財富市場，佔全球財富總額的32%，佔全球百萬富翁的36%。目前，該國持有的私人財富總額達68.8萬億美元。去年，按「總財富」(W10)計算，美國還是世界上10個最富有國家中最高的高淨值人口增長，達到10%。內地雖然在W10中排名第二，但其私人財富僅為美國的1/3，其高淨值人口增長4%，水平相對較低。

然而，美國的10年高淨值增長預測為20%，而內地為50%。緊隨中國之後的是日本，其私人財富總額為20.1萬億美元，位居第3。雖然日本的高淨值人口去年僅增長了3%，但其10年的預測增長率為30%。印度、德國、英國、澳洲、加拿大、法國，最後是意大利分列W10排名。

報告亦顯示，該公司去年收到投資移民查詢數量以印度國民居榜首，與2020年相比增長54%。美國公民緊隨其後，在2020年增長了2.08倍之後，在去年收到的查詢增長了26%。去年英國和南非的查詢量亦分別激增1.1倍和38%。

Henley&Partners私人客戶集團負責人Dominic Volek表示，公司前10名查詢中，除了加拿大，其他國籍都來自全球南部，今年看到類似趨勢，反映了投資移民對富裕家庭的普遍吸引力。