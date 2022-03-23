綠城：政策已見底回升　料下半年樓市復甦趨穩

李駿說，需求端回暖迹象已經出現，考慮到政策見效存在滯後性，預計第二季在成交上有顯著表現。至於一般房地產行業市場下行期，會經歷「政策見底、市場見底、客戶信心見底」三個階段，目前政策已經觸底回調，從周期判斷，半年過後市場大概率復甦趨穩，對行業中長期發展有信心。

綠城中國去年銷售3,509億元人民幣(下同)，按年升逾兩成並且超額達標，今年該企把銷售目標定於3,300億元，管理層表示，會爭取超額完成目標。

執行董事兼行政總裁郭佳峰表示，公司去年底在杭州的第三批次拍地，以及今年2月在北京第一批次集中供地，共獲取了7個優質項目，預計新增貨值300億元，絕大部分貨值可以在今年轉化，年初至今公司亦在其他地區補充土地。他稱，由於當前市場不明朗的情況，投資將續以長三角、京津冀、大灣區三大城市群為主，80%的投資資源聚焦在一、二線城市；今年目標新增貨值2,500億至3,000億元。

執行董事兼執行總裁耿忠強表示，公司向監管部門上報「三道紅線」的計算口徑和財務披露口徑稍微不同，截至去年底，向監管部門上報的現金短債比1.7倍，淨負債比率53.5%，剔除預收帳款的資產負債率70.3%。他表示，有信心在2023年能夠進入「綠檔」，即是三項指標全線達標。此外，公司與各大銀行建立穩固良好的戰略合作關係，授信額度充足，能保障公司開發貸、按揭的順利放款。