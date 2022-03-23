道期牛皮　油價企110美元

2022年03月23日 16:11
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    ●美匯指數報98.51；港匯見7.8266；離岸人民幣(CNH)報6.3889；美元兌日圓報121.11；歐元企1.1023，英鎊處1.3264。金價報1,919美元。布油報116.41美元，紐油報109.94美元。比特幣企4.2萬美元水平。道指期貨跌35點。
    ●市後關注點
    22:00 美國2月新屋銷售
    ●恒生指數重上二萬二關，全日收報22,154點，升264點或1.21%。國企指數收報7,635點，升96點或1.28%；科技指收報4,749點，升95點或2.05%。主板成交1,773億港元。https://bit.ly/3wqYuh9
    -吉利汽車去年純利跌12%，末期息21港仙。
    -中興通訊5年合規觀察期正式結束。
    -361度去年多賺44%，不派息。
    -瑞聲科技去年少賺12%，不派息。
    -理想汽車上調車款售價。
    ●滬綜指收升11點，飛機製造股領漲逾3%，釀酒股升2.3%，地產股升1.5%。https://bit.ly/3DinNnj
    ●中國經濟：
    -發改委：支持符合條件氫能企業註冊上市融資。
    -調查：私人財富排名中國位居亞軍，距離冠軍仲有幾多？　
    ●經濟學家：今年不解除對俄能源制裁，全球將面臨經濟衰退。
    ●東芝擬售電梯業務，估值約40億美元，美的及奧的斯表興趣。
    ●抵制俄國：
    -傳多國拒絕與俄接觸，WTO貿易談判陷僵局。