道期牛皮 油價企110美元
2022年03月23日 16:11
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●美匯指數報98.51；港匯見7.8266；離岸人民幣(CNH)報6.3889；美元兌日圓報121.11；歐元企1.1023，英鎊處1.3264。金價報1,919美元。布油報116.41美元，紐油報109.94美元。比特幣企4.2萬美元水平。道指期貨跌35點。
●市後關注點
22:00 美國2月新屋銷售
●恒生指數重上二萬二關，全日收報22,154點，升264點或1.21%。國企指數收報7,635點，升96點或1.28%；科技指收報4,749點，升95點或2.05%。主板成交1,773億港元。https://bit.ly/3wqYuh9
-吉利汽車去年純利跌12%，末期息21港仙。
-中興通訊5年合規觀察期正式結束。
-361度去年多賺44%，不派息。
-瑞聲科技去年少賺12%，不派息。
-理想汽車上調車款售價。
●滬綜指收升11點，飛機製造股領漲逾3%，釀酒股升2.3%，地產股升1.5%。https://bit.ly/3DinNnj
●中國經濟：
-發改委：支持符合條件氫能企業註冊上市融資。
-調查：私人財富排名中國位居亞軍，距離冠軍仲有幾多？
●經濟學家：今年不解除對俄能源制裁，全球將面臨經濟衰退。
●東芝擬售電梯業務，估值約40億美元，美的及奧的斯表興趣。
●抵制俄國：
-傳多國拒絕與俄接觸，WTO貿易談判陷僵局。