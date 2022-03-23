【產經直播】港股升幅點解少一截？
2022年03月23日 16:24
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隔晚美股做好，港股周三(23日)高開199點後，最多升534點，之後升幅明顯收窄，收市僅升264點，報22,154點。恒指周三(23日)雖然重上22,000點關，但升幅顯然少一截，點解？短期阻力位喺邊？股王騰訊業績收唔收貨？
市傳中國監管機構正考慮允許美國監管機構檢查，個別不收集敏感數據的中國公司，阿里巴巴(09988)再升6%、美團(03690)亦升2%。中美金融戰有降溫迹象？中概股可唔可以睇高一線？另外，小米集團(01810)去年經調整淨利潤220億元，增長69.5%，勝過市場預期，股價升4%，不過，大行野村認為，小米今年出貨量挑戰大，大削目標價48.4%至16元，股價有冇力再上？
中興通訊(00763)收到美國法院關於緩刑期撤銷的判決，裁定勝訴並結束5年的合規觀察期，股份復牌後急飆，收市升23%。美國撤銷封殺，長遠股價可睇好？
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