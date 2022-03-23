電視廣播去年虧損擴大84%　不派息

電視廣播(00511，TVB)公布，截至2021年底止的年度收入雖然上升約6%至28.99億港元，但因為總營運成本上升約14%至37.07億元，令全年虧損按年擴大84.49%至6.47億元，每股虧損1.48元，不派股息。

公司解釋，收入上升，主要受惠於旗艦香港電視廣播業務持續恢復，及2021年8月底收購的士多集團所貢獻的新電子商貿收入帶動。期內由於持續投資於內容製作、人才培育及資源投放，並營運士多集團的營運成本綜合入帳，令成本上升。

期內錄得LBITDA(除利息、稅、折舊及攤銷前虧損)3.14億元，按年盈轉虧，原因為年內營運成本上漲，且並無任何來自香港政府與新冠肺炎相關的工資補貼收入。

管理層展望今年，香港爆發第五波疫情，令短期本港市場前景再度蒙上陰霾，但公司將會繼續執行三大主要領域的長期策略：在傳統電視及新數碼媒體的各個頻道分銷優質內容；透過內容及電子商貿增加直接觸達觀眾及消費者的接觸點；及進一步於中國內地善用公司的品牌、內容及藝人。

於電視廣播業務方面，管理層指，廣告銷售於今年初曾呈向好勢頭，但因第五波疫情，廣告客戶態度轉為審慎，導致2月及3月的廣告銷售增長明顯緩和。一旦防疫措施逐漸地放寬，預期第二季度將恢復增長。同時，公司進一步豐富非傳統渠道所提供的內容，從而繼續擴大來自數碼媒體的廣告收入。