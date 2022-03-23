眾安在綫溢利增逾1.1倍　ZA Bank年蝕4.6億

眾安在綫解釋，眾安銀行現處於業務高速增長期，著重於新客的拓展、科技研發的投入和新產品的推出，淨虧損主要源於相關支出。眾安銀行用戶數則增1.27倍，至50萬人。

眾安銀行存款餘額70億港元，貸款餘額按年增長約4倍，至約25億港元。去年眾安亦進軍保險及企業銀行服務，另於今年1月獲證監會發第1類受規管活動（證券交易）牌照，將進軍投資業務，並計劃以基金投資為切入口。

值得留意的是，眾安國際全年向眾安金融注資了15億港元，使眾安銀行註冊資本於2021年底達到36億港元。

至於主營的保險業務方面，2021年眾安實現總保費203.71億元，按年增長21.9%，並實現了首次承保盈利，保險業務淨利潤17.86億元，按年增近8成。當中，全年消費金融生態保費達44.47億元，較2020年增長1.05倍。