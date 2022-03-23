經絡按揭：高成數按保申請比例逾3成

港府早前宣布修訂按揭保險計劃可申請按揭貸款的樓價上限，有關措施迄今推出已屆一個月，經絡按揭轉介研究部資料顯示，透過該公司申請按揭的個案中，客人平均按揭成數達63.3％，較放寬措施前一個月增加2.3%，並創近2年的月度新高。

透過經絡按揭申請按揭的客戶中，涉及按揭保險計劃的申請個案突破3成，佔整體個案的32.7%。在「波叔plan」實施的首月，申請按揭保險計劃中逾半客戶申請8成以上至9成或以下按揭；其次為申請7成以上至8成或以下按揭，佔36%；申請6成以上至7成或以下按揭則佔10%。

以樓價劃分，申請按揭保險計劃的個案中，最多人購入樓價介乎400萬元以上至600萬元或以下的物業，佔30%；其次為樓價介乎600萬元以上至800萬元或以下物業，佔比為27%，惟兩者的佔比均較放寬措施前一個月回落。然而，千萬元以上物業佔整體按保申請個案中，由放寬措施前一個月的0%急增為18%，反映「波叔plan」在一定程度上加快中高價物業的流轉。

經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，雖然近月樓市交投受疫情影響大跌，但當中申請按揭保險計劃的個案比例卻創紀錄新高，特別是1,000萬元以上的物業表現突出。若未來疫情好轉，經濟改善，料將吸引更多人以高成數按揭入市。他並料，上半年本港樓價或出現3至5%波幅，下半年樓價較為樂觀。