平均年薪近50萬　為何被票選為最無聊工種？

綜合報道，金融類別及相關行業，雖然是最容易賺取高薪的行業，卻同時因為工作性質重複，被普遍認為工作趣味較低。英格蘭University of Essex做了一項調查，票選最乏味及最令人興奮的工作！

University of Essex研究人員走訪英國當地的500名在職人士，票選出他們的職業喜好和最無聊的工種。當中金融業被一致認為是最無聊的行業，與金融相關的職位佔據「最無聊」排行榜前5名中的4名。

5個最無聊工作，由首位至第五名順序排，分別是數據分析師、會計師、稅務/保險工作人員、清潔員及銀行業。而5個最令人興奮工作，順序如下表演及藝術相關工作、科學家、新聞從業員、健康專家及教學相關人員。

雖然金融位被視為「最無聊」工種，被認為工作乏味及壓力大，惟薪資卻是比較高。據薪資軟件及數據公司Payscale數據顯示，位列無聊工作首位的數據分析師年均薪資為6.27萬美元，較最興奮工作首位的表演藝術工作人士，平均年薪高出約1萬美元。

另調查報告還調查了受訪者認為哪些是最無聊的閒暇娛樂，依序為：睡覺、宗教活動、看電視、觀察動物、數學。