【杯葛俄國】廠商陸運改海運　全球供應鏈再添壓

外媒報道，原本要沿着6,000多英里長，經由俄羅斯、連接中國東部和歐洲各地的鐵路線運輸的超過100萬個貨櫃，現在不得不到海上尋找出行路線，勢必增加成本，並加劇全球供應鏈的混亂局面。

隨着俄羅斯在烏克蘭展開的戰事正酣，輸送汽車零組件、轎車、手提電腦和智能手機等各種商品的出口商和物流公司，正在尋求避免陸路穿越俄羅斯或戰區的新路線。制裁帶來的安全風險和支付障礙愈來愈多，對於歐洲客戶可能會抵制使用俄羅斯鐵路所運來產品的擔憂也上升。

總部位於瑞士的德迅是歐洲最大的貨運代理公司之一，據亞太高級副總裁Marcus Balzereit，該公司已在拒絕從中國到歐洲的鐵路貨運業務。芝加哥物流行業信息提供商FourKates Inc.的總經理Glenn Koepke表示，一些公司正轉向海運。

衝突加劇了一些最大港口的擁堵，給仍受制於疫情導致人力短缺的全球供應鏈帶來進一步壓力。Balzereit表示，儘管成本飆升，但海空聯合的解決方案可以幫助一些汽車製造商和高科技電子製造商防止生產中斷。

據報，從3月開始，大連港中歐班列出口貨量大幅減少；而今年前兩個月的發貨量按年增長69%。中國鐵路的代表沒有立即回應尋求評論的請求。

據物流公司，通過鐵路將亞洲貨物運到歐洲大約需要兩周時間，海路則需要一個月。輪船仍然是最便宜的運輸方式。根據物流供應商DSV，鐵路貨櫃運輸成本約為海運成本的兩倍，是空運貨物成本的1/4左右。