TVB：最壞時間經已過去　未來會着重開源或增成本

電視廣播(00511，TVB)過去4年雖然虧損，但主席許濤在業績記者會直言，最壞時間經已過去。首先是核心業務廣告收入在去年錄得回升，另外，集團的收入，亦由過往大幅倚重廣告而走向多元化，包括電商業務去年收入大幅上升；內容付費收入亦見增長；與內地網絡平台合作部分活躍用戶亦達一個高水平，未來可以逐步變現等，更有能力去應付社會環境的衝激。

被問到去年雖然成本上升14%或約3億元，但許表示，集團的管理一反過往緊縮和着重節流的態勢，為開源增加人手和成本，主要用於內容製作。據了解，部分大型綜藝節目例如《星夢傳奇》今年會年推出新一輯，並且在招商上已鎖定一間大型快餐集團作為冠名讚助。許有信心，今年廣告收入將會較去年的10億元有所上升。

公司去年8月完成收購電商平台士多，電商業務群總裁岑廸贊表示，內地和香港電商業務不同，香港難以只用低價去競爭，但憑藉TVB藝人等資源，以及今年沒有特別大的投資，會盡快向收支平衡目標進發。他透露，今年2月商品成交金額(GMV)達9,400萬元，3月亦已逾1億元，故他有信心今年全年GMV可達10億元。

另外，管理層亦承認網絡欺凌對營運確實做成干擾，但認為影響更大的是香港的自由商業環境，阻礙別人的自由意志去投放廣告。又表示，公司已與警方加強聯繫，每日都有資料交到警方手中，呼籲年輕人不要受到唆擺，因為「實搵到你」。