著名商品專家：油價今年料升見150美元

外媒報道，大宗商品交易老手Doug King認為，俄烏戰爭造成的供應衝擊，加上疫情過後旺盛的旅遊需求，布蘭特期油今年可能會觸及每桶150美元。

他表示，世界幾乎沒有辦法開採更多原油，也幾乎沒有迹象表明消費受到威脅。他管理的4.25億美元Merchant Commodity Fund今年頭兩個月取得了28%的回報。

他說：「航空燃油需求將回升，旅行將恢復原狀，我認為人們有錢會去花，所以在這種價格水平，需求不會受到破壞。」

在俄羅斯入侵烏克蘭之前，由於供應難以跟上疫情後需求反彈的速度，油價已經處在高位。隨之而來對全球最大產油國之一俄羅斯的經濟制裁，以及業內自行採取的制裁措施，推動作為全球基準的布蘭特期油於3月初一度升至接近每桶140美元，現在回落至115美元附近。

King表示，俄烏戰爭帶來的供應損失可能會使需求遭到的任何破壞都相形見，因為人們希望一有機會就開始增加出行。

Merchant基金2021年取得74%的回報，使King躋身頂尖對沖基金經理之列，其中包括去年從原物料價格大漲中賺取了豐厚利潤的Pierre Andurand。