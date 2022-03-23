吉利汽車：料次季晶片供應改善　今年極氪交付達7萬

安聰慧透露，未來3年內極氪將推出6款車型，而今年極氪OTA(空間下載技術)將進行5次版本更新，亦會擴大交付中心和充電設施的網絡。

吉利汽車集團行政總裁淦家閱補充，部分供應商提供的電子晶片出現短缺，未來將繼續加強部署國產化和自研晶片等多種技術路線方案，應對晶片短缺問題。

集團為加速推動新能源、自動駕駛等發展，去年研發總投入進一步升至55億元，吉利汽車集團首席財務官戴慶指，吉汽研發投入佔收入比重按年升0.2個百分點至約5.5%，料有關成果今明兩年將陸續投放到市場，未來會持續加大「極氪」電動車型和高端智能電動車的研發投入，料研發佔收入比重將保持在現時水平。

此外，吉汽行政總裁桂生悅承認，目前股價較低迷，與公司實際價值存在很大差距，但認為隨着集團早年步局進入收成期，以及投資市場更理性和全面理解汽車行業，將對行業的估值產生根本性的變化。