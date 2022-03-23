騰訊遊戲儲備足 解決未成年人保護後可厚積薄發
2022年03月23日 19:09
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市場關注遊戲版號審批，騰訊控股(00700)總裁劉熾平提到，現時監管機構需要整個行業加強對未成年人的保護，整個行業都在這方面努力，雖然對遊戲版號審批有一定推遲，認為只要解決未成年人問題後，當局就會重新發放遊戲版號。公司目前有很多遊戲儲備，屆時可以受惠更多新遊戲推出。
廣告業務於去年下半年承壓，他指出，主要是經濟環境及監管改變，特別是教育、房地產行業，認為需要時間消化監管對不同產業的影響，預期今年年底會回暖。
早前兩會提出互聯網平台降費，劉熾平認為，這不會突然對公司帶來很大的影響。目前雲業務價格已經非常低。在支付方面，中國的支付費率介乎0.4至0.6%，遠低於美國的3%及歐洲的1%至3%，而公司一直主動地提出多項措施支持為中小微企發展，以降低小微企業的經營成本。在商業模式上已不斷讓利，並已反映在毛利率及利潤率之上。
被問到微信支付傳被要求納入騰訊新成立的金融控股公司，或另須申請牌照。劉熾平回應指，一直持續探討成立金融控股公司的計劃，並了解相關的監管要求，強調一切以合規為先。至於人民銀行正推動建立金控公司框架，以提高系統性金融風險防範能力，相信發展方向會愈來愈清晰，短期對業務無影響，惟長遠可配合行業健康可持續發展。