美國研凍結俄羅斯黃金儲備　俄擬減產石油回擊

俄烏戰事持續，在美國總統拜登計劃周四訪問歐洲之際，市傳美俄正部署在經濟戰上「晒冷」，勢必令全球供應鏈及經濟前景惡化，即使身處香港也會陸續感受到物資匱乏和漲價風暴的衝擊。

拜登即將在周四現身歐洲，意味美俄屆「攤牌」時刻。有消息透露，美國為了終極制裁俄羅斯，參眾兩院正與財政部合作，試圖凍結俄國約1,320億美元(約1.02萬億港元)的黃金儲備。據報財長耶倫本周將會見議員，討論阻止俄國拋售黃金儲備的法案。

該法案主要針對俄國出售黃金儲備的能力，將對任何故意與俄央行持有的黃金進行交易或運輸黃金，或在俄國以實物或電子方式出售黃金的美國實體施以「二級制裁」，目的是避免俄國將黃金貨幣化以削弱現有制裁，及阻止其利用黃金洗錢或在黑市進行外匯交易，以達到凍結其金儲之效。紐約期金周三見每安士1,926美元，升0.2%。

為應對美國，有指俄國有意減少供油。俄國能源部周二發聲明指出，全球最大油管之一裏海管線集團(CPC)旗下連接中亞和黑海的一條主要油管，因裝載設施遭暴風雨破壞而須維修，致使每日最多減供100萬桶原油，時間恐長達兩個月，佔全球每日海上石油貿易約2%。布蘭特期油周三高見每桶117.7美元，升近2%。

由於正值拜登訪歐前夕，市場對暴風雨感懷疑，因西方合作夥伴未能前往檢視受損狀況，故認為可能是俄國經濟戰部署。

美俄博弈導致經濟亂象處處，尤其供應鏈及能源更缺！由於廠商不想被客戶杯葛，皆設法避開經過俄國或俄烏交戰區的陸運路線，涉及100多萬個貨櫃。它們原本打算走全長6,000英里、途經俄國的中歐鐵路，現改為海運，勢必加劇港口堵塞，疊加疫下缺工，全球供應鏈添壓，成本難免增加。數據顯示，自3月起由中國大連港出發、目的地是歐洲的鐵路出口貨運量大減，相比今年首兩個月出貨量平均大增70%以上。蘇彝士運河周二宣布5月起再加過河費，為本月第二次加價。

此外，全球4大能源貿易商Vitol、Gunvor、Mercuria和Trafigura皆警告，天然氣市場已運轉失靈，因追繳保證金愈來愈難控制，若俄國出口再減，歐洲將出現天然氣和柴油短缺。儘管目前全球未對俄國石油實施全面制裁，但各地企業「自我抵制」，導致每日原油缺口介乎200萬至250萬桶。

貿易商表示，歐洲目前最關注是柴油供應，因半數倚賴俄國，本月當地柴油庫存料降至2018年以來最少，出現柴油價高於無鉛汽油的異象，為15年首見，繼而令拉美和非洲也可能受重創，這是全球危機。即使有替代品補給都可能需時數月，還要寄望伊朗能達成核協議令每日出口量增100萬桶，同時石油輸出國組織能增產。

美國達拉斯聯儲銀行警告，若今年俄國石油無法恢復出口，世界經濟難逃衰退，且可能比1991年第3次石油危機更嚴重，難以一年內復原，除非俄國石油供應缺口得到遏制，否則油價勢必大漲並長期保持高位，連帶天然氣和其他大宗商品價格上漲導致衰退效應，特別是歐洲。

國際貨幣基金組織(IMF)也直言，部分經濟體有衰退風險，大約60%低收入國家正處於或即將陷入債務困境，高於俄烏開戰前的30%，下月將調低今年全球經濟增長預測。

著名商品交易員Doug King認為，俄烏戰爭加上疫後旅遊需求旺盛，布蘭特期油今年或觸及每桶150美元，同時警告與2007至2008年不同，當時油商到處勘探，現時則受制環保。有「華爾街之狼」稱號的艾肯更已準備好應對金融市場大冧市，因確信衰退即將來臨，通脹是元兇，俄烏戰爭是添加劑。

事實上，英國周三公布2月通脹達6.2%，創30年新高，當局直言接下來可能達雙位數。日圓兌美元周三連跌4日，曾低見121.4，有分析認為年底會貶到125。然而，今次日圓貶值反而是負累，因能源價格大升削弱購買力，使日本或成為唯一發達國首季經濟負增長。