中移：投資高峰已過 明年5G投資將不再增長
2022年03月23日 20:15
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中國移動(00941)今年的資本開支預算為1,852億元人民幣(下同)，其中用於5G僅1,100億元，較2021年1,140億元為少。董事長楊杰長示，公司3年前已提到其後兩年是5G的投資高峰期，但即使計及有關投資，總資本開不會大幅增長，增幅嚴格控制在3%左右水平。從明年開始，公司5G投資不再增長，總資本開支亦是如此，並在未來3年呈逐步下降趨勢。
他提到， 算力網絡將是新基建中最主要一塊，亦是龐大的基建工程，需要時間建立，而公司投放於相關的資源會有所增長，今年的資本開支預算為480億元，當中包括移動雲、數據中心等建設。
被問到分拆上市，楊杰指，公司對此持開放心態，只要有利公司發展、業務發展，均會作出考慮，在合適的時間，採取合適的方式，有安排會作出公布。
值得留意的是，公司在2021年業績中首度公布數碼化轉型收入，按年增長26.3%至1594億元。楊杰解釋，這是基於業務的價值發展，日後將持續通過公布有關指標量化公司轉型發展，而2021年佔通信服務收入21.2%，按年增加3.1個百分點；對通信服務收入增量貢獻59.5%。