中移：投資高峰已過　明年5G投資將不再增長

他提到， 算力網絡將是新基建中最主要一塊，亦是龐大的基建工程，需要時間建立，而公司投放於相關的資源會有所增長，今年的資本開支預算為480億元，當中包括移動雲、數據中心等建設。

被問到分拆上市，楊杰指，公司對此持開放心態，只要有利公司發展、業務發展，均會作出考慮，在合適的時間，採取合適的方式，有安排會作出公布。

值得留意的是，公司在2021年業績中首度公布數碼化轉型收入，按年增長26.3%至1594億元。楊杰解釋，這是基於業務的價值發展，日後將持續通過公布有關指標量化公司轉型發展，而2021年佔通信服務收入21.2%，按年增加3.1個百分點；對通信服務收入增量貢獻59.5%。