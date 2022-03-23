九毛九去年多賺1.7倍　末期息6仙

集團表示，收入及純利增長主要是由於太二餐廳網絡的持續擴張，餐廳數量從截至2020年12月31日的233間，增加至截至2021年12月31日的350間；2021年的總餐廳營業天數較2020年增加，此乃由於集團的經營從疫情中恢復。

集團絕大部分現有餐廳於2021年底前已從疫情中恢復營業。然而，由於中國多個省份(包括廣東、河南、江蘇、福建及陝西)出現2019冠狀病毒病的地區性爆發，若干餐廳於2021年暫停堂食服務最多30天。2021年因餐廳營運或堂食服務暫停而產生的估計收入損失約3.65億元人民幣。

集團一直密切審視餐廳的表現並不時調整業務策略，以減低疫情對業務營運所造成的影響。然而，現時難以預估疫情對較宏觀經濟的全面影響，亦難以預估消費者外出就餐行為將受到甚麼影響，上述兩者對日後營運業績、現金流及財務狀況可能構成持續不利影響。

集團於2021年新開133間餐廳，包括1間九毛九餐廳、122間太二餐廳、1間2顆雞蛋煎餅加盟餐廳、7間慫重慶火鍋廠餐廳及2間賴美麗餐廳。於2021年關閉44間餐廳，主要由於相關租賃協議終止及根據集團的評估，相關餐廳業績表現不佳。