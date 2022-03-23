饑荒將至！烏國耕地減半　全球穀物供應缺口2000萬噸

被譽為「全球小麥糧倉」的烏克蘭，正值步入春耕播種期，卻因為俄烏衝突持續膠着而敲起全球糧食供應警號。聯合國糧食及農業組織(FAO)更警告，兩國戰火將會導致全球出現2,000萬噸穀物缺口，陷入糧食危機！

該組織首席經濟學家Maximo Torero Cullen解釋，由於現時烏克蘭還有700萬噸小麥和1,200萬噸玉米有待交貨，意味全球有的穀物供應面臨缺口。

值得留意的是，烏克蘭過去10年已經是聯合國旗下世界糧食計劃署(WFP)的最大糧食採購供應商，而該組織則致力向全球有需要的民眾提出人道救援，其中烏克蘭就一直提供葵花籽油等農作物。然而，在俄烏戰事沒完沒了下，現時WFP支付的糧食價格已經較2019年高出30%，而倘若戰事蔓延，更影響運輸價格高出3倍以上。

此外，烏克蘭農業部長Roman Leshchenko亦表示，當地今年春季的糧食播種面積將會砍半至僅700萬公頃。當地農民就提到，現時僅剩餘幾星期可以播種玉米，卻因為兩國交火而無法獲取所需的肥料和化學品，更衍生出農工不足問題，皆因絕大多數農戶不是去了參戰就是逃亡他國，所以無法確定能否順利播種。

除了遇上播種問題，烏克蘭亦要着手改善供應鏈情況。農業政策和食品部副部長Taras Vysotskyi表示，鑑於現時海運中斷，他們正嘗試將農作物轉經西部邊境出口，並且有大約有25至30%的貨物通過火車運送至羅馬尼亞、波蘭和斯洛伐克，然後轉抵其他港口。