【業績拆解】中國移動變中國固定？！

尚冰當年說這話的背景是回應台下質問中移股價「大得不能移動」，可是3年半後的今天，這句戲言在業績上也反映出來。

●非手機收入迅速增長

跟這兩位「姊妹」相似，中移去年業務並非靠普通人上網及通話推動，這部分即個人市場收入僅增1.35%至4,834.34億元，其增量僅佔整體服務收入增量約11%，更多是因為政企市場收入增長21.44%至1,371.36億元，這個分部當中的數據中心和智能應用等「DICT」收入增長43.18%至622.84億元，貢獻整體服務收入增長約33%。

事實上，該企也刻意在2021年業績中首度公布數數化轉型收入，按年增長26.3%至1,594億元。董事長楊杰解釋，這是基於業務的價值發展，日後將持續通過公布有關指標量化公司轉型發展，而2021年佔通訊服務收入21.2%，按年增加3.1個百分點；對通訊服務收入增量貢獻59.5%。

不僅如此，固網寬頻為主的家居市場收入也增長20.79%至1,005.08億元。可見最初是整合內地各省手機通訊業務起家的「中國移動」，漸漸有「中國固定」的色彩！

不過，中移收入佔比最大的分部依然是個人市場，尤其是無線數據，從這個意義上仍可以叫「中國移動」，其問題歸根究柢還是手機通訊市場早就飽和，每MB上網資費也不會因為5G的「大流量時代」而躍升，而是愈來愈平，所以這部分的增長相當「中國固定」。

事實上，中移去年全年的5G每月每戶服務收入(ARPU)僅82.8元，比去年上半年的88.9元有所下跌，因此流動服務整體ARPU僅增2.95%至48.8元，不及固網寬頻連同增值服務的APRU增長5.57%至39.8元。

●固定地增加派息？

中移去年純利增長7.7%至1,161.48億元，「冧股東」的力度卻重得多，一口氣把末期息提高38.06%至每股2.43港元，連同中期息每股全年派4.06港元，撇除派特別息的年度就創新高，並在「回A」股數擴大後實現派息比率跳升至60%。

以周四(23日)收市價計，中移去年股息回報率有7.47厘，還於業績公告中強調，充分考慮盈利能力、現金流狀況及未來發展需要後，2021年起3年以現金方式分配的利潤(股息)逐步提升至當年公司股東應佔利潤的「70%以上」。

●5G資本開支今年開始降低

事實上，中移今年資本開支預算僅1,852億元，比去年僅增0.87%，其中5G的預算為1,100億元，比去年少3.5%，預期今年底的5G基站達到110萬個，其中48萬個是運用中國廣電超低頻頻段700MHz的頻譜。用於算力網絡的資本開支預算高達480億元，主要是數據中心和雲服務器，又有「中國固定」的色彩。

楊杰表明，5G投資未來3年會逐步下降；公司兩年前已對6G做全面研究，一邊做好5G各方面發展，一邊部署6G。他又稱，中移密切關注及跟進「元宇宙」概念，並正針對其特點進行布局，如5G發展和建立算力網絡等，其中算力網絡是最基本建設，沒了它不可能實現「元宇宙」，但真正結合現實場景和發揮「元宇宙」的作用仍要時間研究。