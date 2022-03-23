美股全線向下　軟件巨擘Adobe跌7%

多名聯儲銀行行長紛紛轉「鷹」，美國10年期國債孳息率周三(23日)續高見2.419厘，創近3年高位。道指早段曾跌208點，至34,599點；標指跌30點，至4,480點；以科技股為主的納指跌142點，至13,966點。

恒指夜期升148點，報22,065點，高水176點。

一向偏「鴿」的三藩市聯儲銀行行長戴利亦加入「鷹」派陣營，相信通脹過高是美國經濟「主要風險」，即使在俄烏戰事及疫情反覆等不確定因素下，仍是時候收緊貨幣政策，需加息至中性水平，甚至略高於該水平，以壓抑通脹。聖路易聯儲銀行行長布拉德指，收緊幣策的速度「愈快愈好」。克利夫蘭聯儲銀行行長梅斯特爾則認為，年底前利率需升至約2.5厘。

​​安聯首席經濟顧問埃利安料，經濟增長放緩，同時通脹上升，全球經濟將出現滯脹。假設投資期是未來12個月，宜現時減持股票，市場正給予離場最佳時機，因仍未反映發生滯脹風險。他指，聯儲局正面對兩難局面，即選擇達到通脹目標但導致經濟衰退，還是任由通脹高企和不穩定，持續至明年，警告股票相對價值或被影響。

企業消息方面，晶片設計公司英偉達(Nvidia)行政總裁黃仁勳在年度​「GTC大會」上宣布，​推出微架構Hopper與新圖像處理器(GPU)「NVIDIA H100」等新產品，將採用台積電4納米製程，以提升運算、加速、人工智能(AI)平台處理效能，料今年第三季開始供貨。其股價跌2.08%。

軟件巨擘Adobe截至3月4日止第一財季收入按年增9.14%，至42.62億美元；純利增0.39%至12.66億美元；毛利率倒退0.57個百分點，至87.98%。該企預測，今季收入43.4億美元，低過分析師平均預期的44億美元，每股盈利約3.3美元，同樣低於預期的3.35美元。

Adobe表示，正在調整其標誌性的軟件組合價格，為2017年以來首次重大變革，行政總裁Shantanu Narayen表示，新組合將反映Adob​​e在過去5年增加的功能，相信變化將在今財年下半年收入中反映。該企股價跌7.75%。