新盤交投稍好轉　發展商隨即加速推餘貨

新盤交投步伐稍稍好轉，發展商即按捺不住加快推售餘貨。西南九龍項目落實下周一發售7伙大單位，同區另一新盤亦加推2伙連天台特色戶於周末發售。

●西南九龍匯璽系列下周一賣7伙

●維港滙II周日發售2伙連天台特色戶

●元朗The YOHO Hub三房1,118.36萬沽

而已屆現樓的屯門御海灣II則連沽2伙，共涉1,117.48萬元。其中1座22樓S室，實用面積255方呎，開放式間隔，成交價為561.39萬元，呎價約22,015元。

●長沙灣The Campton三房售1,680萬元

萬科香港負責銷售的長沙灣The Campton，最新沽出1個三房連儲物室單位。項目的33樓A室，實用面積796方呎，成交價為1,680萬元，呎價為21,106元。

●藍田KOKO HILLS兩房1,177萬元沽

會德豐地產旗下鄰近藍田港鐵站的KOKO HILLS，最新售出5座20樓B室，實用面積519方呎，兩房間隔，成交價為1,177.7萬元，呎價約22,692元。資料顯示，該盤今年迄今售出10伙，並套現逾1.25億元。

●觀塘凱滙增設38.88萬元置業優惠

●紅磡啟岸兩房售1,051萬元

●青衣薈藍月內累沽5伙

●沙田大圍站上蓋柏傲莊III累錄170宗取消交易