新盤交投稍好轉 發展商隨即加速推餘貨
2022年03月23日 22:02
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新盤交投步伐稍稍好轉，發展商即按捺不住加快推售餘貨。西南九龍項目落實下周一發售7伙大單位，同區另一新盤亦加推2伙連天台特色戶於周末發售。
●西南九龍匯璽系列下周一賣7伙
新鴻基地產(00016)旗下西南九龍匯璽，落實下周一(28日)起招標發售7伙，實用面積介乎1,234至2,171方呎。其中，上述有2伙屬匯璽II的單位，為早前終止交易現時重售。另有5個單位位於匯璽III的低座大樓，均為三房及四房間隔。單位的招標期由3月28日起至6月20日。
●維港滙II周日發售2伙連天台特色戶
部分發展商積極推售餘貨。信和置業(00083)及會德豐地產等4大發展商合作的維港滙II，繼周二公布周六(26日)發售115伙後，最新再加推2伙連天台特色戶，落實於下周日(27日)以招標形式發售。包括第6座29樓A室，實用面積919方呎，採三房連套房間隔，附50方呎平台及778方呎天台。
●元朗The YOHO Hub三房1,118.36萬沽
新鴻基地產(00016)旗下住宅項目周三(23日)共沽出3伙。其中，元朗The YOHO Hub最新以1,118.36萬元沽出第2座26樓E室，實用面積538方呎，三房間隔，呎價約20,797元。
而已屆現樓的屯門御海灣II則連沽2伙，共涉1,117.48萬元。其中1座22樓S室，實用面積255方呎，開放式間隔，成交價為561.39萬元，呎價約22,015元。
●長沙灣The Campton三房售1,680萬元
萬科香港負責銷售的長沙灣The Campton，最新沽出1個三房連儲物室單位。項目的33樓A室，實用面積796方呎，成交價為1,680萬元，呎價為21,106元。
●藍田KOKO HILLS兩房1,177萬元沽
會德豐地產旗下鄰近藍田港鐵站的KOKO HILLS，最新售出5座20樓B室，實用面積519方呎，兩房間隔，成交價為1,177.7萬元，呎價約22,692元。資料顯示，該盤今年迄今售出10伙，並套現逾1.25億元。
●觀塘凱滙增設38.88萬元置業優惠
信和置業(00083)旗下觀塘凱滙，新增優惠吸客。由周日(27日)起至2022年4月30日期間，簽署臨時買賣合約購買指定單位，可享38.88萬元的售價折扣優惠。
●紅磡啟岸兩房售1,051萬元
恒基地產(00012)旗下紅磡啟岸，新近以約1,051.38萬元售出一個兩房單位。項目的20樓B8室，實用面積425方呎，成交呎價約24,738元。
●青衣薈藍月內累沽5伙
宏安地產(01243)旗下青衣薈藍，本月累計沽出5伙，包括新近以652.2萬元沽出一房單位。該盤的11樓A17室，實用面積256方呎，呎價約25,477元。
●沙田大圍站上蓋柏傲莊III累錄170宗取消交易
新世界發展(00017)旗下沙田大圍站上蓋柏傲莊III，自公布拆卸重建後，至今再新增1宗取消交易個案，累錄170宗，佔成交量845宗20%。新錄個案為8B座11樓A室，實用面積797方呎，三房間隔，原本於去年6月以1,540.6萬元成交，當時呎價約19,330元，惟交易現已於終止。