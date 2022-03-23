青衣區4日9宗成交！青怡花園套三房累減75萬沽

二手樓價跌勢轉急，青衣區周日至今，4日內連錄9宗二手買賣，其中青怡花園套三房單位，去年12月放盤，累減75萬元沽出，成交價695萬元，較上月同類型單位賣平約9%。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●中原袁廣達透露，鰂魚涌康怡花園3月錄得10宗買賣，平均實用呎價妁約16,344元，屋苑G座中層6室，實用面積約522方呎，兩房間隔，望山景，1月份放盤叫價1,000萬元，2月減至940萬元，最終累減112萬元，以888萬元易手，呎價約17,011元，新買家屬於用家。

●美聯蔡玉峰表示，鰂魚涌康怡花園B座極高層12室，實用面積約710方呎，三房間隔，議價後減3,000元，以2.4萬元月租獲承接，呎租約33.8元，業主於2015年6月以約1,110萬元購入上述物業。

●世紀21北山嚴智贇指，北角半山珊瑚閣B座中層B5室，實用面積約893方呎，三房連工人房設計，成交價1,520萬元，呎價約17,021元，新買家為區外換樓客。

●世紀21日昇黃文龍透露，北角富雅花園金桂閣低層G室，實用面積約458方呎，兩房間隔，獲買家以668萬元購入，呎價低見約14,585元，較市價低約7%，原業主去年叫價為750萬元，因應樓市持續整固，近日終減價82萬元售出，減幅約11%。

●中原姚啟聰指，銅鑼灣文石大廈高層B室，實用面積約246方呎，開放式間隔，2月份叫價435萬元，受疫情影響，一直減價，最終以410萬元易手，呎價約16,667元，新買家屬於用家，原業主於2018年以390萬元買入，持貨約4年帳面獲利20萬元，單位升值約5%。

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九龍區

●美聯吳志輝表示，荔枝角美孚新邨3月暫錄約14宗買賣，平均實用呎價約12,989元，超出2月份全月約9宗成交，屋苑6期恆柏道11號高層C室，實用面積約509方呎，原則兩房間隔，望內街景，放盤兩個月，累積減價42萬元，今以708萬元成交，呎價約13,910元。

●利嘉閣李啟昌表示，長沙灣泓景臺7座中層A室，實用面積約473方呎，兩房間隔，望園景，以1.6萬元獲承租，呎租約34元，屋苑目前租盤約25個，入場月租由1.55萬元起。

●中原程智聰指，長沙灣泓景臺3月暫錄8宗買賣，已超上月全月6宗，成交包括1座中層F室，實用面積約477方呎，兩房間隔，今年1月放盤價920萬元，現累減105萬元，以815萬元成交，呎價約17,086元，新買家為外區客，近日樓價回軟即積極議價，終拍板入市上址自用。

●香港置業曾家輝稱，長沙灣星匯居2座高層A室，實用面積約605方呎，三房連露台間隔，以1,100萬元放盤3個月後，獲外區客接洽，議價後減價72萬元，以約1,028萬元成交，呎價約16,992元，新買家為首置客。

●中原歐陽振邦稱，深水埗丰匯1座高層E室，實用面積約712方呎，套三房間隔，另設工人房，以1,080萬元易手，呎價約15,169元，原業主於2014年4月以733萬元購入，持貨近8年帳面獲利347萬元，單位升值約47%。

●利嘉閣蔡詠詩表示，奧運站柏景灣7座高層H室，實用面積約449方呎，兩房間隔，近日以1,022萬元沽出，呎價約22,762元，屋苑本月暫錄14宗二手買賣，現時約有120個單位放售，叫價由950萬元起。

●香港置業植光遠稱，牛頭角寶花園G座中層2室，實用面積約282方呎，一房間隔，以1.15萬元放盤兩星期，獲外區客洽詢，雙方經議價後減價1,000元，最終以約1.05萬元租出，呎租約37.2元。

●中原余偉豪指，藍田滙景花園3月暫錄6宗買賣，早已超越上月全月2宗，交投反彈，最新平均實用呎價已下調至14,422元，按月跌幅約7%，其中3座高層C室，實用面積約537方呎，兩房間隔，開價828萬元，議價後以813.8萬元成交，呎價約15,155元，新買家為外區客。

●中原廖忠堅表示，茶果嶺麗港城37座高層E室，實用面積約687方呎，套三房間隔，享山景及海景，最初開價1,150萬元，買賣雙方經多番議價後，累減90萬元，以1,060萬元易手，呎價約15,429元，新買家為換樓客，趁市況回軟積極議價，終升級換樓。

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新界區

●中原梁岳宏表示，青衣區本月錄得約23宗二手買賣，周日至今4日內錄9宗，包括青怡花園2座中層C室，實用面積約547方呎，套三房間隔，去年12月開價770萬元，今年1月減至750萬元，2月再減至730萬元，最終售695萬元，呎價約12,706元，上月同類型單位做價約765萬元，新成交賣平70萬元或約9%，買家為同區換樓客，睇樓多個星期，迅速決定承接。

●利嘉閣彭錦添稱，青衣灝景灣3座中層D室，實用面積約658方呎，套三房間隔，日前以1,000萬元易手，呎價約15,198元，原業主於2013年7月以約708萬元購入，持貨約9年轉手帳面獲利292萬元，物業升值約41%。

●利嘉閣梁均耀指，青衣翠怡花園4座低層B室，實用面積約365方呎，兩房間隔，望園景，1月開價510萬元，及後減至490萬元，新近以475萬元易手，累減35萬元或6.9%，呎價約13,014元，新買家為外區客，原業主因移民放盤，最後減價成交。

●中原黃宏超表示，東涌區3月錄得約33宗二手買賣，快將追平上月39宗，包括藍天海岸5座中層F室，實用面積約388方呎，一房間隔，享山景，叫價660萬元，最終以615萬元沽出，呎價約15,851元，減幅約7%，新買家為上車客。

●中原地李偉寧透露，中嶼山愉景灣3月錄15宗買賣，較上月同期12宗上升約25%，其中海澄湖畔二段低座D室，實用面積約451方呎，一房間隔，以505萬元易手，呎價約11,197元，新買家屬於外區用家。

●美聯何振榮表示，荃灣萬景峯1座極高層E室，實用面積約538方呎，吸引首置客洽商承接，原業主開價約1,350萬元放售多時，累減逾200萬元，剛以1,096萬元成交，呎價約20,371元。

●中原陳文杰透露，荃灣荃昌中心昌寧大廈中層E室，實用面積約368方呎，兩房間隔，早於去年11月已放盤，開價650萬元，第5波疫情爆發及外圍局勢不穩夾擊下，原業主惟有減價求售，最終以545萬元沽出，呎價約14,810元，去年同類單位做價約600萬元，是次成交平55萬元或約9%。

●中原楊虹瑛表示，荃灣愉景新城7座中層E室，實用面積約610方呎，套三房間隔，享山景，叫價930萬元，累減50萬元，以880萬元沽出，呎價約14,426元，減幅約5%，新買家為同區換樓客。

●中原譚榮輝指，青龍頭豪景花園近日睇樓量相比月初增約五成，3月錄得3宗買賣，其中16座低層B室約792方呎，套三房間隔，叫價768萬元，新近吸引同區換樓客洽購，議價後共減35萬元，以733萬元成交，呎價約9,255元，原業主於2019年3月以713萬元購入，持貨約3年帳面獲利20萬元或約3%。

●中原杜詩敏透露，近期住宅樓價有所回落，吸引投資者趁低吸納，屯門聚康山莊1座低層F室，實用面積約461方呎，兩房間隔，去年12月以660萬元放盤，因為趕移民，惟有減價出售，最終累減33萬元或5%，以627萬元沽出，呎價約13,601元，新買家為同區客，看好屯門基建發展，怕遲買會貴，所以趕入市作長線投資。

●祥益邱家邦表示，屯門居屋兆山苑A座中層1室，實用面積約546方呎，兩房間隔，租客熟悉該區環境，而且屋苑鄰近子女上學地點，方便往返，加上業主有300元的議價空間，單位最終獲以1.05萬元租入，呎租約19.2元。

●祥益稱，屯門邁亞美海灣2座高層A室，實用面積約403方呎，兩房間隔，區內客考慮到單位內附裝修，加上原業主有輕微議價空間，新買家遂便決定以545萬元購入上址自住，呎價約13,524元。

●中原文家輝表示，天水圍嘉湖山莊於過去4天連錄9宗買賣，本月累錄25宗成交，相比上月全月17宗成交，增幅超過四成，賞湖居1座低層B室，實用面積約633方呎，套三房間隔，開價670萬元，降價至650萬元，最終以645萬元沽出，呎價約10,190元，新買家為外區上車客。

●美聯李瑋良稱，元朗樂家居中層A室，三房間隔，實用面積約579方呎，上址呎價低於萬元水平，而且連車位放售，吸引用家洽商承接，雙方議價後終以495萬元成交，呎價約8,549元。

●世紀21宇田蔡偉文表示，大埔翠屏花園D座高層5室，實用面積約263方呎，一房間隔，原先開價460萬元，放盤3個月，最終要減價約10%成交，獲用家以413.8萬元承接，呎價約15,734元。

●中原方翰達指，疫情開始好轉，交投步伐略加快，大埔新興花園3月暫錄約4宗買賣，包括1座中層H室，實用面積約463方呎，兩房間隔，叫價約550萬元，議價後以525萬元沽出，呎價約11,339元，新買家為用家。

●中原梁建禮稱，大埔新翠山莊雙座數高層B室，實用面積約915方呎，套三房間隔，1月放盤時開價約1,390萬元，議價後以1,250萬元易手，呎價約13,661元，新買家為用家，見單位有裝修，可即買即住，決定入市自用。

●中原徐家倫透露，大埔白石角區3月暫錄約10宗買賣，其中逸瓏灣8佔3宗，包括3C座中層E室，實用面積約495方呎，兩房間隔，開價約868萬元，議價後以850萬元售出，呎價約17,172元，原業主於2019年以約653.9萬元購入，持貨約3年帳面獲利約196.1萬元，單位升值約30%。

●世紀21奇豐周淑萍指，沙田碧濤花園3期雅芝閣低層C室，實用面積約760方呎，三房間隔，享河景，原先放盤5個月，開價920萬元，減幅5.2%，減價48萬元至872萬元獲買家承接，呎價約11,474元。

●世紀21奇豐楊麗娟稱，沙田欣廷軒5座高層A室，實用面積約393方呎，兩房間隔，放盤兩星期，原先叫價830萬元，微減22萬元，以808萬元沽售，呎價約20,560元，原業主於2014年1月購入上述單位，當時作價443萬元，持貨約8年帳面獲利365萬元，期內升值約82%。

●中原杜文俊表示，沙田偉華中心本月暫錄1宗買賣，單位為1座中層F室，實用面積約358方呎，兩房間隔，開價約645萬元，議價後以約630萬元易手，呎價約17,598元。

●中原黎宗文指，沙田第一城3月暫錄15宗買賣，較上月同期錄約24宗下降，屋苑26座中層D室，實用面積約327方呎，兩房間隔，早前叫價約600萬元，日前議價後以585萬元易手，呎價約17,890元，原業主則於2014年以386萬元購入，持貨約8年帳面獲利約199萬元，期內升值約51.6%。

●世紀21奇豐袁麗詩稱，沙田第一城5座低層D室，實用面積約853方呎，套三房連工人房間隔，原先叫租2.5萬，放盤兩星期，減3,000元，以月租2.2萬元租出，呎租25.8元，業主於1997年8月購入上址，當時作價610萬元。

●美聯陳國浩表示，大圍居屋嘉田苑F座低層4室，兩房間隔，實用面積約493方呎，原業主因計劃換樓，早前於已補價自由市場以約610萬元放售，區內用家睇樓後即還價，終以568萬元成交，呎價約11,521元，創今年同類型單位最平呎價。

●中原陳鴻霆稱，馬鞍山3月暫錄約56宗二手買賣，較上月同期錄約40多宗增加，其中銀湖．天峰本月暫錄4宗]，屋苑3座中層C室，實用面積約550方呎，兩房間隔，開價約970萬元，議價後以935萬元易手，呎價約17,000元。

●世紀21奇豐廖振雄指，西貢蠔涌村帝湖居單號屋上複式戶，套四房間隔，望樓景，連天台，以1,200萬元獲買家承接，呎價約8,571元，原業主於2016年4月購入，當時作價1,128萬元，持貨約6年帳面獲利72萬元，期內升值約6%。

●中原柯勇透露，將軍澳3月暫錄約145宗二手買賣，新都城佔15宗，已超越上月全月11宗]，平均實用呎價則下調整至約15,627元，該盤3期4座極高層A室，實用面積約470方呎，兩房間隔，成交價773萬元，呎價約16,447元。

●世紀21將軍澳魏仕良表示，將軍澳翠林邨雅林樓高層5室，實用面積約490方呎，原業主於1月於未補價第二市場放盤叫價430萬元，累減98萬元，減幅約22%，獲綠表客以332萬元購入，呎價約6,776元，原業主於2016年以約70萬元購入，持貨僅約6年帳面賺262萬元，單位升值約3.7倍。

●美聯劉卓豪指，將軍澳海悅豪園1座頂層兩房戶，實用面積約432方呎，連約362方呎天台，單位主人房外望銀線灣海景，吸引換樓客承接，成交價788萬元，呎價約18,241元。

●美聯劉世華稱，將軍澳MALIBU本月暫錄約8宗買賣，包括2A座中層B室，實用面積約652方呎，三房間隔，按揭保險放寬，有助換樓客入市，吸引一直計劃換樓之區內客網上鎖定目標後承接，成交價1,118萬元，據悉較原叫價1,150萬元，調減32萬元，減幅約2.8%，呎價約17,147元，原業主於2018年3月以約879萬元購入，帳面獲利約239萬元，升值約27%。

●利嘉閣溫錦華表示，將軍澳MALIBU第2A座高層C室，實用面積約454方呎，兩房間隔，望內園景，新近以920萬元易手，呎價約20,264元，原業主於2018年3月以約836.7萬元購入，持貨約4年帳面獲利83.3萬元，物業升值約10%。

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