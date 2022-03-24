東方日報B1：內地遊戲業務受壓　騰訊上季少賺25%史上最傷

上季正是限玩令及停發版號後首個完整季度，本土遊戲收入按年僅增1%至296億元，按季急跌逾11%。國際市場遊戲收入同季在《皇室戰爭》及《Valorant》等新內容下升至132億元，按年及按季分別增34%及16%。據Sensor Tower統計，2月騰訊旗下《王者榮耀》吸金2.25億美元，《PUBG Mobile》連同《和平精英》吸2.05億美元，為全球最勁兩款手遊，可見國際市場對騰訊的重要性。

業績提到，上季未成年人遊戲時長及總流水(生意)按年分別挫88%及73%，佔其內地遊戲市場整體的0.9%及1.5%，潛台詞是影響有限，預期未成年人保護措施的影響將於今年下半年全面消化。

2015年底推出的《王者榮耀》是支持騰訊問鼎「股王」的重要因素，上季亦支持着公司在內地的遊戲生意勉強還有增長、抵銷廣告收入苦於需求疲軟的部分影響。面對集團去年全年non-IFRS純利增速僅0.85%，按年急跌29.24個百分點，為《王者榮耀》面世後最慢，公司正加緊培育遊戲的關鍵IP(知識產權)，如基於該遊戲人物開發新遊戲、動畫和電影。

總裁劉熾平稱，公司目前有很多遊戲儲備，預期當局在未成年人沉迷遊戲的問題得到解決後可重新發放遊戲版號；又謂廣告業務需要時間消化監管對不同產業的影響，今年底會回暖。

遊戲業務「拗柴」後，雲計算和流動支付等金融科技與企業業務上季首度成為騰訊最大收入來源。該企稱，服務企業的軟件在中國大有可為，惟現階段會優先擴大SaaS(軟件即服務)的業務規模，而非為這個劉熾平口中最賺錢雲服務種類追求顯著的收入。

就市場傳出騰訊要把微信支付納入金融控股公司或另須申請牌照，劉氏稱，一直持續探討成立金融控股公司的計劃，並了解相關監管要求，中國人民銀行正推動建立金控公司框架短期對公司的業務沒有影響。

不管如何，現時騰訊顯然要為未來深耕，雲計算、遊戲與數碼內容的投入令上季成本漲幅比收入高近一倍，全年淨現金流減少近三成。該企末期息維持每股1.6港元，9年來首次停滯。

劉熾平又指，內地互聯網行業近年陷於「零和競爭」，內地監管是糾正不當行為，過程中公司完善成本結構，如控制營銷、員工成本、調整非核心業務等，料下半年開始反映。主席馬化騰表示，「元宇宙」非單是虛擬世界發展，更關注與現實場景的結合。