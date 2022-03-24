Apple股價逆市升2％　券商：iPhone銷售勁　股價料見200

投資者繼續消化聯儲局立場趨鷹，美國股市周三(23日)下挫，但蘋果公司(Apple Inc.)獲大行追捧，股價勁升近2％，報172美元。

Wedbush證券分析師Dan Ives指出，蘋果旗下iPhone 13系列在全球的需求「非常強勁」；雖然該公司受到全球供應鏈問題的影響，但似乎已有「明顯的」改善。

該行給予蘋果公司目標價200美元，評級「跑贏大市」。Ives認為，該些改善不僅預示了即將到來的6月財季表現明朗，也預示到下一款iPhone發布將非常正面。

他補充指，最近發表具有5G功能的iPhone SE可能會售出大約 3,000萬部，這將為該公司的「極受歡迎的產品周期」再添一筆，且將是自2015年以來最強勁的一次。

艾夫斯指出：「退一步說，市場上的風險規避動態一直是科技投資者的主題和核心。2022年以來，蘋果股價也和其他科技股一樣承受著壓力。不過，我們認為，該公司將在未來12至18個月迎來一個巨大的增長周期，而目前的股價水平還沒有體現出這波增長周期。」

此外，他還指出，由於iPhone 12 和 iPhone 13 的推出，蘋果在中國的市佔率可能會增加。該行估計，蘋果在中國市佔率過去12個月增加了大約300個點子。