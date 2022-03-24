美俄交惡！道指收挫448點　3大指數均跌逾1%

多名聯儲銀行行長紛紛轉「鷹」，投資者消化美息上揚的預期，美股3大指數周三(23日)下挫。道指收報34,458點，跌448點或1.29%；標指收報4,456點，跌55點或1.23%；納指收報13,922點，跌186點或1.32%。

美俄關係愈來愈緊張，美國國務卿布林肯周三表示，美國政府正式認定俄羅斯在烏克蘭觸犯戰爭罪行，將會與其他國家合作提出起訴。同日，俄羅斯外交部宣布驅逐美國駐俄外交官，並警告稱，美國對俄羅斯的任何敵對行動都將會得到充分的回應。

市場關注美國及歐盟討論新一輪對俄羅斯的制裁，可能落實禁運俄羅斯能源產品，國際油價急飆。紐約5月期油收報每桶114.93美元，升5.24美元或4.78%；布蘭特5月期油收報每桶121.6美元，升6.12美元或5.3%。

不過，歐盟成員國在是否禁止進口俄羅斯原油和石油產品上仍存在分歧，市場關注其最新進展。

一向偏「鴿」的三藩市聯儲銀行行長戴利亦加入「鷹」派陣營，相信通脹過高是美國經濟「主要風險」，即使在俄烏戰事及疫情反覆等不確定因素下，仍是時候收緊貨幣政策，需加息至中性水平，甚至略高於該水平，以壓抑通脹。聖路易聯儲銀行行長布拉德指，收緊幣策的速度「愈快愈好」。克利夫蘭聯儲銀行行長梅斯特爾則認為，年底前利率需升至約2.5厘。

​​安聯首席經濟顧問埃利安料，經濟增長放緩，同時通脹上升，全球經濟將出現滯脹。假設投資期是未來12個月，宜現時減持股票，市場正給予離場最佳時機，因仍未反映發生滯脹風險。他指，聯儲局正面對兩難局面，即選擇達到通脹目標但導致經濟衰退，還是任由通脹高企和不穩定，持續至明年，警告股票相對價值或被影響。

另外，在停市接近一個月後，俄羅斯央行宣布，將於周四(24日)上午9點至下2點恢復俄羅斯MOEX指數的部分股票交易；惟分析擔心，重新恢復交易或讓俄國股市重回「自由落體」的狀態。

企業消息方面，晶片設計公司英偉達(Nvidia)行政總裁黃仁勳在年度​「GTC大會」上宣布，​推出微架構Hopper與新圖像處理器(GPU)「NVIDIA H100」等新產品，將採用台積電4納米製程，以提升運算、加速、人工智能(AI)平台處理效能，料今年第三季開始供貨。其股價收跌3.36%。

軟件巨擘Adobe截至3月4日止第一財季收入按年增9.14%，至42.62億美元；純利增0.39%至12.66億美元；毛利率倒退0.57個百分點，至87.98%。該企預測，今季收入43.4億美元，低過分析師平均預期的44億美元，每股盈利約3.3美元，同樣低於預期的3.35美元。

Adobe表示，正在調整其標誌性的軟件組合價格，為2017年以來首次重大變革，行政總裁Shantanu Narayen表示，新組合將反映Adob​​e在過去5年增加的功能，相信變化將在今財年下半年收入中反映。該企股價全日下瀉9.34%。