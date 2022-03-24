歐盟考慮收緊對俄羅斯制裁　但不能觸及能源業

外媒報道，歐盟正在考慮配合美國收緊或擴大對俄羅斯的現有制裁，但不希望採取新措施來切斷對俄羅斯的油氣進口。關於如何限制莫斯科這個最大的收入來源，歐盟內部存在嚴重意見分歧。

歐盟領導人周四(24日)將在布魯塞爾開始為期兩天的峰會，美國總統拜登也將出席。法國總統馬克龍辦公室官員周三告訴外媒，歐盟不會對俄羅斯祭出新制裁。一位歐盟外交官稱，本周能讓各國達成一致的任何新舉措規模都比較有限，而且可能僅限於彌補現有的制裁漏洞。

另一位歐盟官員表示，美國和歐盟可能會宣布進一步凍結俄羅斯個人和實體的資產及推出旅行禁令。拜登的國家安全顧問周二表示，拜登歐洲之行期間，美國和歐盟將就進一步制裁俄羅斯達成一致，並收緊現有限制以打擊逃避懲罰的行為。

不過，一些國家，特別是仍然高度依賴俄羅斯能源的德國已經表示，歐盟應該專注於執行目前的制裁措施，然後再針對俄羅斯能源。

歐盟外交官表示，有幾個成員國希望歐盟考慮實施石油禁運，提高對能源相關貿易的關稅，將更多俄羅斯銀行剔除出環球銀行金融電訊協會(SWIFT)。市場預計歐盟領導人將在周四和周五就該些提議進行激烈辯論，但任何決定都需要得到所有27個成員國的批准。

德國總理朔爾茨周三重申了該國的觀點，即煤炭，石油和天然氣不應該被納入下一輪歐盟制裁。他說，其他成員國也有同樣的看法，因為德國不是唯一一個仍然高度依賴俄羅斯能源進口的國家。匈牙利本周早些時候表示，制裁能源是一條「紅線」。

一位歐盟外交官透露，德國主張把禁止俄羅斯能源進口作為備用選項，若俄羅斯總統普京令俄烏戰事升級，比如動用了生物或化學武器，可以考慮實施該項禁令。歐盟領導人料將討論當俄羅斯採取甚麼舉動時需要對其施加更嚴厲懲罰。