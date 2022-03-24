陳蓓敏：新經濟龍頭股仍具反彈空間

全球充斥不明朗因素，每日打着負面消息，戰事禍亂，資源短缺，推使價格飆升，病毒變種再變種，天災橫禍等，令民眾生活在驚恐中。華爾街大戶卻在危機中見到利好機會。歐美股市做好，聯儲局加息後，納指在周二重返14,000點關口。雖然烏克蘭危機未解，歐洲三大指數周二升約0.5%至1.2%不等。早前中、美元首雖然有視像會議，詳情未作公布，但以建設性作交代。周初美國發聲明以維權人權作藉口，限制中國官員簽證，令中方極度不滿，口水戰停不了。

企業陸續公布業績，隨後紛紛展開回購行動，對港股有支持作用。早前科技指數累積跌幅過甚，技術上有反彈空間，探試年初水平於5,500關口。國內對行業監管稍有暖風，再配合業績下，新經濟龍頭仍有反彈空間。

鴻昇證券資產管理部董事總經理 陳蓓敏(作者為註冊持牌人士，證監會註冊編號：ACG082。)