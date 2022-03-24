鄧建初：港股上周四望皆蒼茫　人人恐懼我貪婪

人有生老病死，朝代盛衰更替，此乃恒古不變的常理。股票市場亦然，久升必跌，久跌必升，只是身處此中過程，大部分人都難以控制情緒，只能隨波逐流。

黑天鵝與白天鵝充斥，上衝下洗屢見不鮮。大冧市出現，人嚇人、嚇死人，於是出現人踩人現象。舉目四望皆蒼茫，此時此刻，即使是高手，亦會有片刻猶豫，自己是否螳臂當車。如能事前做足準備工夫，草擬好投注策略，藉此兵荒馬亂的時刻，自可排除眾議，冷靜分析，作出英明抉擇。現實中，贏家一般都是孤身炒股走我路，情況等如眾人皆醉我獨醒一樣，最是寂寞。人性弱點，懼怕獨自行動，得到多人的附和贊同，才能產生安全感。

在極高位追買，只要不是最後接火棒的一個，看來似乎比較容易贏錢。早前俄烏爆發戰爭時，即時追入油股及金股，是贏面高的。市場風派馬上亦步亦趨，對油價金價傾向極度樂觀。根據過往經驗，這多是見頂之時。在眾口一辭的情況下，應該要得些好意須回手了，這正好符合「窮寇莫追」的道理。可惜很多股民貪勝不知輸，結果由贏變輸。

上周一(3月14日)開市前，初哥在聊天室已指出，恒指跌破20,000點後，收市如未能重上該位之上，則會考驗「大牛熊」分水嶺位18,278。初哥當日將手持兩隻股票止蝕數個百分點先行沽出，寧願等待更低位再行補回。果然於上周二(3月15日)最低大瀉至18,235後，以18,415收市，牛證持貨者全部被打靶，期指好倉者則因要大補孖展，迫於無奈平倉離場。當時整個投資市場籠罩着極度恐懼情緒，不少股民引刀成一快，斬纜離場。

正當「山窮水盡疑無路」之際，竟再出現「柳暗花明又一村」。上周三(3月16日)中午時段，突傳出中央救市的消息，恒指由低位18,584噴井式反彈至20,087收市，大升1,503點；至今周一(3月21日)短短六個交易日，暴升約四千點，遠遠補回了那兩日共2,138點的跌幅有餘，再次引證「人人恐懼我貪婪」的炒股智慧。初哥雖然未能於最低位入貨，但經過冷靜分析後，終在3月16日尾市U盤階段分別入了四隻股票，總算有斬獲。

資深股評家 鄧建初

(作者為資深股評家，縱橫香港金融圈近三十年，看透股壇光怪陸離，經歷多次「缸湖」浩劫，人稱「初哥」。)