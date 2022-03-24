道指跌448點　布油升5%

●踏入亞洲時段，美匯指數報98.61；港匯處7.8231；離岸人民幣(CNH)見6.3867；美元兌日圓報121.11；歐元企1.1；英鎊處1.3203。金價報1,946美元。布油報121.44美元，紐油處114.39美元。比特幣報4.25萬美元。道指期貨升20點。俗稱「黑期」的新加坡港股期指低水210點。

●道指收報34,358點，跌448點或1.29%；標指收報4,456點，跌55點或1.23%；納指收報13,922點，跌186點或1.32%。

●紐約5月期油收報每桶114.93美元，升5.24美元或4.78%；布蘭特5月期油收報每桶121.6美元，升6.12美元或5.3%。

●俄羅斯央行宣布，將於周四(24日)上午9時至下午2時恢復俄羅斯MOEX指數的部分股票交易；惟分析擔心，重新恢復交易或讓俄國股市重回「自由落體」的狀態。

●外媒引述歐盟消息人士稱，歐盟和中國將於4月1日舉行峰會。

●美國國家安全顧問沙利文周三(23日)表示，美國將於周四在七國集團(G7)會議的背景下，對俄羅斯實施新的一籃子制裁措施。

●港股ADR指數全日偏軟，按比例計算，收報21,879點，跌274點或1.26%。

●即月恒生指數夜期收報21,986點，跌114點，低水168點，成交37,501張。

●美國貿易代表辦公室(USTR)周三宣布維持一些中國商品的進口關稅豁免。

●俄羅斯總統普京周三在政府會議中指出，該國將開始要求「不友好」的國家以盧布支付俄羅斯的天然氣出口。

●紐約4月期金收報每安士1,937.3美元，升0.8%，創近一個月收市新高。

●英國富時100指數收報7,460點，跌16點或0.22%；法國CAC指數收報6,581點，跌77點或1.17%；德國DAX指數收報14,283點，跌189點或1.31%。

●外媒報道，歐盟正在考慮配合美國收緊或擴大對俄羅斯的現有制裁，但不希望採取新措施來切斷對俄羅斯的油氣進口。關於如何限制莫斯科這個最大的收入來源，歐盟內部存在嚴重意見分歧。